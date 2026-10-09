Sheinbaum presenta decreto para regular redes sociales y proteger a niños de contenidos violentos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el decreto para proteger a niñas, niños y adolescentes y garantizar entornos digitales seguros surge tras el ataque ocurrido en una escuela de Coahuila.

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la medida sigue lo establecido en la Constitución sobre la protección de las infancias mexicanas, en este caso, frente a contenidos violentos e incitaciones al odio.

“El objetivo es garantizar que las plataformas digitales son espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes. Para ello, este decreto obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos para niñas, niños y adolescentes”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina donde se anunció el decreto para proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Cuartoscuro

La jefa del Ejecutivo sostuvo que las plataformas digitales deben hacerse responsables de que no puede haber publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que no habrá sanciones para quienes difundan contenidos violentos.

¿En qué consiste el decreto para plataformas digitales?

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el decreto para las plataformas digitales - que busca regular para evitar que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a contenidos violentos- incluye una serie de obligaciones y colaboración con las autoridades.

Entre las obligaciones para las plataformas digitales se encuentran:

Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generan cualquier forma de violencia.

Clasificar contenidos por edad.

Herramientas de supervisión para madres, padres o tutores.

Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos.

Privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Como parte de las acciones de prevención de la violencia, se pone a disposición la Línea de la Vida (800-911-2000) para brindar orientación y apoyo psicológico a menores y tutores. Cuartoscuro

En la parte de colaboración se indica que las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora, además de preservar y entregar a las autoridades evidencia e información, así como alertar inmediatamente cuando se identifique contenido que atente contra la vida.

El decreto será acercado a las plataformas digitales, con las cuales se busca contacto para que lo revisen y establezcan si requieren de un tiempo determinado para ponerlo en marcha, aunque la presidenta afirmó que debería de entrar en acción inmediatamente y adelantó que será la próxima semana, entre el martes y miércoles, cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).