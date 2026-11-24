Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 10 pastillas y 1.820 kilogramos de una sustancia con características del fentanilo durante un operativo de reconocimiento realizado en Culiacán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con un reporte difundido por la cuenta oficial de Defensa en X, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2026 en el fraccionamiento San Fermín Residencial, donde personal militar localizó y aseguró los narcóticos.

La dependencia señaló que la droga asegurada presuntamente pertenecía al Cártel del Pacífico, facción Los Mayos, y estimó que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 13.9 millones de pesos para la organización delictiva.

Defensa indicó que este tipo de acciones busca debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos criminales, además de impedir que las sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Asimismo, informó que durante la presente administración se han asegurado 5 millones 630 mil 334 pastillas y 923 kilogramos de fentanilo en distintos operativos.

Los narcóticos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.