Decomisan casi 3 mil pepinos de mar en Baja California

En atención de un reporte del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colaboró en el aseguramiento de dos mil 994 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus), en la carretera San Felipe-Ensenada, en Baja California.

El 16 de julio, personal de la Profepa acudió a un punto de revisión cerca de Valle de Guadalupe, para coadyuvar en la identificación de ejemplares de vida silvestre que eran transportados ilegalmente en un vehículo.

Al interior de la camioneta se encontraron 39 bolsas transparentes de plástico, que contenían en su interior los dos mil 994 pepinos de mar, que no contaban con un documento de autorización emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que pudiera amparar su legal procedencia.

Foto: Especial

La Profepa destacó que el pepino de mar se encuentra incluido en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de especie "Sujeta a Protección Especial", también en el Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Ante esta situación, el chofer, la unidad y el producto marino fueron presentados ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se realicen las investigaciones y se ejerza la acción legal correspondiente.