Decomisan 246 buches de Totoaba en Hong Kong procedentes de México

La Aduana de Hong Kong detectó en el Aeropuerto de Chek Lap Kok, el primer caso de contrabando de vejigas natatorias o "buches" de pez Totoaba del año, en un vuelo que llegó procedente de México, lo que confirma que continúa el tráfico ilegal de esta especie endémica en peligro de extinción, desde el Alto Golfo de California, hábitat que comparte con la vaquita marina.

El pasado 10 de junio, agentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, decomisaron 246 "buches" de Totoaba, con un peso de casi 149 kilogramos, valuados en el mercado negro en 3.04 millones de dólares americanos.

Tras hacer una evaluación de riesgos, el personal de la Aduana inspeccionó una carga que aparentemente contenía pescado congelado en un vuelo que partió de Guadalajara, Jalisco con rumbo a Hanói, Vietnam.

Durante la revisión, se encontraron las vejigas natatorias de Totoaba mezcladas con más de 103 kilogramos de filetes de pescado de variedades comerciales dentro de ocho cajas.

Ante el hallazgo, la Aduana de Hong Kong inició una investigación, con base en la Ley Protección de Especies de Animales y Plantas en Peligro de Extinción, que contempla penas de 10 años de prisión y el pago de una multa de hasta 10 millones de dólares contra traficantes ilegales.

El tráfico ilegal sin control en el hábitat de la vaquita marina. Cortesía

¿Pesca sin control?

Fuentes consultadas por Excélsior, dieron a conocer que en estos momentos la corrida de Totoaba se encuentra hacia el sur del Puerto de San Felipe, Baja California, donde pescadores furtivos realizan las capturas con redes de luz de malla de hasta 14 pulgadas y un kilómetro de longitud, sin ser molestados por ninguna autoridad.

Destacaron que estas actividades ilícitas se desarrollan en campos pesqueros como Punta Estrella, Percebú, Nuevo Mazatlán, Puertecitos, Cinco Islas, El Huérfano, Lucky Land, La Poma, Papá Fernández, Las Alfonsinas, Luis Gonzaga, Punta Bufeo, Punta Final y La Costilla.

Revelaron que el reciente decomiso de "buches" en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, coincide con la aparición hace una semanas de decenas y decenas de cadáveres de Totoaba, sin vejiga natatoria, sobre la playa en Bahía de los Ángeles, por lo que se presume que son parte del embarque que iba rumbo a Vietnam vía Guadalajara.