Datavault AI presentará DataValue®, DataScore® e Information Data Exchange® en XRP Tokyo 2026

La presentación de Bradley, "Tokenización de activos del mundo real basada en datos: cómo aprovechar la oportunidad de un billón de yenes en el XRP Ledger", demostrará cómo las plataformas de Datavault AI respaldan la tokenización segura y basada en IA de bienes inmuebles, materias primas y otros activos de alto valor en el mercado japonés, favorable desde el punto de vista regulatorio.

Japón se ha consolidado como el principal mercado de tokenización de activos del mundo real en Asia, con plataformas institucionales como Progmat (respaldada por MUFG) gestionando aproximadamente 440.000 millones de yenes (~2.800 millones de dólares) en activos tokenizados, principalmente bienes inmuebles y bonos corporativos. La actividad más amplia de ofertas públicas de tókenes de seguridad (STO) ha alcanzado un rango superior a los 1.300-2.000 millones de dólares, y se prevé que el sector supere el billón de yenes (~6.000-7.000 millones de dólares) a finales de 2026. Entre los avances recientes destaca el lanzamiento en marzo de 2026 por parte de MUFG de su token de seguridad inmobiliaria de 22.400 millones de yenes (~142 millones de dólares) vinculado a la Osaka Dojimahama Tower, una de las mayores emisiones individuales hasta la fecha.

"La adopción institucional en Japón de activos del mundo real tokenizados, combinada con marcos regulatorios claros, crea oportunidades excepcionales para licencias escalables y asociaciones con clientes", afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "En XRP Tokyo, demostraremos cómo nuestra infraestructura de valoración de datos y tokenización impulsada por IA puede ayudar a las instituciones japonesas a desbloquear liquidez en bienes inmuebles, materias primas y otros activos de alto valor. Estamos enfocados en construir relaciones comerciales a largo plazo en la región APAC que se traduzcan en oportunidades significativas de ingresos para Datavault AI".

Organizado por XRPL Japan como parte del TEAMZ Web3/AI Summit 2026, XRP Tokyo 2026 reúne a desarrolladores, empresas, inversores e instituciones para explorar aplicaciones reales de blockchain, incluyendo tokenización, pagos e infraestructuras de activos digitales.

La participación de Datavault AI se basa en su creciente impulso en la tokenización de RWA y refleja su enfoque estratégico en la expansión en el mercado APAC y el desarrollo internacional de clientes.