Familia vuelca en carretera; mueren dos niños

Al menos dos personas –ambos menores de edad- fallecieron esta mañana de martes tras una volcadura registrada en la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 57, en Nuevo León.

El percance se registró en el municipio de Doctor Arroyo, siendo una familia de cinco integrantes la afectada por esta situación que provocó una gran movilización en la zona.

Las primeras versiones señalan que las dos víctimas mortales serían un adolescente de entre 12 y 15 años, así como una femenina menor de edad. El resto de los integrantes resultaron con distintas lesiones y fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí.

El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Nuevo León publicó esta mañana en redes sociales un aviso relacionado al accidente, en donde aclaró que los cuerpos de auxilio estaban en camino al punto donde se registró la volcadura.

Asimismo, advirtió la apertura de un carril de contraflujo en el sentido sur-norte para agilizar el tráfico, que se mantuvo detenido por varios minutos.

“Extreme precauciones, respete los límites de velocidad”, solicitó la dependencia por medio de este comunicado publicado en sus redes sociales.

Una de las dependencias que acudieron al sitio fue Protección Civil de Galeana, que aseguró que en el lugar se encuentran autoridades para proceder con el levantamiento de los cuerpos y el vehículo involucrado.

Vuelca auto en la Carretera Nacional

Un accidente vial tipo salida de camino con volcadura dejó como saldo a dos mujeres lesionadas la mañana del lunes en el municipio de Montemorelos, informó Protección Civil de Nuevo León.

El reporte se registró alrededor de las 06:40 horas en el cruce de Camino a La Reforma y lateral de la Carretera Nacional, donde un vehículo particular terminó fuera de la vía tras perder el control.

De acuerdo con la información oficial, en el percance participó un automóvil Nissan Versa modelo 2015 con placas XRA-005-C, en el que viajaban las dos femeninas que resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas al Hospital General de Zona del IMSS en Montemorelos para recibir atención médica.

Durante las labores de auxilio, los cuerpos de rescate utilizaron equipo especializado, incluyendo herramienta hidráulica tipo separadora, debido a que una de las ocupantes presentaba atrapamiento mecánico al interior de la unidad, lo que dificultaba su extracción.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Montemorelos, así como personal del CRUM y Cruz Roja, quienes coordinaron las maniobras de rescate y atención prehospitalaria.

jcp