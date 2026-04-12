Dan de alta a otro minero rescatado e identifican cuerpo de trabajador encontrado sin vida

Las autoridades dieron de alta a Francisco Zapata Nájera, uno de los trabajadores rescatados con vida de la mina Santa Fe, después de haber permanecido en observación médica, en un hospital de Mazatlán.

El minero de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango, permaneció atrapado casi dos semanas, en uno de los puntos más profundos de los túneles, sobreviviendo en una cápsula de aire.

Zapata Nájera fue localizado el martes 7 de abril, pero logró ser extraído hasta el día siguiente, y a bordo de un helicóptero de las fuerzas armadas, fue trasladado para recibir atención médica especializada, debido a un cuadro de deshidratación.

Sus familiares estuvieron presentes durante el rescate, y lo acompañaron en su recuperación, ahora podrán trasladarlo a su domicilio en Durango, confirmaron las autoridades locales. Unos días antes, las autoridades lograron el rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, quien ya se encuentra en Angangueo, Michoacán, junto a su familia.

Mapa Conceptual - Mina Santa Fe

Accidente en Mina Santa Fe

Causa

Colapso de presa

25 de marzo

Inundación de túneles Consecuencias

25 trabajadores atrapados

21 lograron salir

4 quedaron atrapados

Último rescate con vida

Francisco Zapata (42 años)

2 semanas atrapado

Deshidratación

Traslado a hospital Otro sobreviviente

José A. Cástulo (44 años)

Ya está con su familia

Minero fallecido identificado

Abraham Aguilera (33 años)

Identificado por genética Búsqueda en curso

Leandro Veltrán

Último minero en mina

Rescate continúa

Identifican a minero rescatado sin vida

A poca distancia de Francisco Zapata, las autoridades encontraron el cuerpo de otro minero, flotando en el agua de los túneles, pero no logró ser identificado en su momento.

El hallazgo se realizó el martes 7 de abril, pero debido a su estado, fue trasladado al Servicio Médico Forense de Mazatlán, para realizar pruebas de genética forense.

Este sábado 11 de abril, el Comando Unificado de la Mina Santa Fe informó que, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Sinaloa, se había logrado identificar el cuerpo rescatado. La identidad corresponde a Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

Zapata Nájera fue localizado el martes 7 de abril, pero logró ser extraído hasta el día siguiente. Cortesía

Continúan las labores de rescate

Las autoridades continúan las labores de rescate, para intentar localizar a Leandro Veltrán, el último de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe. Las autoridades han señalado que, Leandro podría estar a poco metros del lugar donde se encuentran actualmente, y continuarán trabajando día y noche para lograr extraerlo.

El pasado 25 de marzo, una presa de desechos colapsó e inundó los túneles de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, dejando a 25 trabajadores atrapados en los túneles.

Sin embargo, 21 de ellos lograron salir realizando excavaciones, pero 4 de ellos quedaron atrapados a más de 300 metros de profundidad, en túneles llenos de desechos y agua.

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fdm