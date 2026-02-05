Dan 14 años de prisión a maestro de primaria en Oaxaca por abusar de tres alumnas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo una sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra un profesor de primaria por el delito de abuso sexual infantil agravado, cometido en contra de tres alumnas en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el boletín oficial de la institución, el sentenciado fue identificado como Edgar G. M., quien fue declarado penalmente responsable por hechos ocurridos durante el ciclo escolar 2015–2016, cuando se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria “La Luz”, ubicada en el municipio de San Pablo Huixtepec, distrito de Zimatlán de Álvarez.

Abusos ocurrieron durante el horario escolar

Las investigaciones ministeriales establecieron que el entonces profesor realizó actos sexuales agravados en contra de tres alumnas de entre seis y siete años de edad, aprovechándose de su posición de autoridad y la confianza inherente a su cargo frente a grupo.

Según el expediente penal, las agresiones ocurrieron durante el periodo de clases, dentro del contexto escolar, lo que permitió configurar las agravantes previstas en la legislación vigente para delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Investigación y procedimiento judicial

La Fiscalía de Oaxaca informó que el caso fue investigado por la Vicefiscalía General de Control Regional, bajo un enfoque de perspectiva de infancia, lo que permitió recabar pruebas suficientes para la detención del imputado y su posterior vinculación a proceso.

El 30 de enero de 2026 se llevó a cabo una audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se estableció el pago de la reparación del daño a las víctimas indirectas, como parte de las medidas ordenadas por la autoridad judicial.

El 3 de febrero de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria, imponiendo una pena de 14 años de prisión. El cómputo de la condena se realiza a partir del 28 de noviembre de 2019, fecha en la que el sentenciado fue privado de su libertad.

La Fiscalía precisó que al tiempo de la sentencia se abonaron seis años, dos meses y tres días correspondientes al periodo de prisión preventiva que el acusado ya había cumplido.

En su comunicado, la institución reiteró su compromiso de garantizar procesos de procuración de justicia efectivos, especialmente en casos de delitos sexuales en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes, con el objetivo de llevar ante los tribunales a los responsables.

