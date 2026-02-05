Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa amagan con paro de labores

Los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se podrían ir a paro laboral por no haberles pagado la segunda quincena de enero, y tampoco tener una fecha próxima para depositarles.

El rector Jesús Madueña Molina reconoció no tener los recursos para el pago de los trabajadores, por lo que la idea del paro es viable, al no poder obligar al personal administrativo y maestros a presentarse en las escuelas.

Aseguró haber iniciado los trámites administrativos para obtener los recursos, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta de parte de las autoridades encargadas de hacerles los depósitos.

“Con el apoyo del Gobierno del Estado de Sinaloa, se hizo llegar en tiempo y forma toda la documentación a las autoridades federales responsables, a efecto de que los recursos de nuestra institución correspondiente al mes de enero del presente año sean remitidos conforme lo marca la Ley y así se logre cumplir con las actividades sustantivas y, muy especialmente, con los compromisos laborales”, informaron a través de un comunicado.

La Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habían garantizado los recursos, a más tardar, para este jueves cinco de febrero, pero no lo hicieron.

“Lo cual genera una fuerte preocupación por la falta de pago de la segunda quincena del mes de enero a las y los trabajadores académicos y administrativos, activos y jubilados”, expresaron.

La Universidad tiene a más de 20 mil trabajadores en espera de su quincena, la cual debió haberse depositado el 30 de enero, lo cual no ha ocurrido.

Debido a la falta de recursos, la Universidad Autónoma de Sinaloa tampoco logró pagar a tiempo la primera quincena de enero, y el aguinaldo en diciembre de 2025.

RLO