Pareja abre la puerta a desconocidos y la despojan de 100 mil pesos en joyería

Un matrimonio fue víctima de un asalto dentro de su propio domicilio, luego de que hombres armados ingresaran a la vivienda y los despojaran de joyería valuada en aproximadamente 100 mil pesos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El atraco se registró alrededor de las 12:50 horas de ayer en una casa ubicada sobre la avenida Los Amarantos, en la colonia del mismo nombre, lo que generó la movilización de agentes de la Policía Ministerial y de la Policía de Apodaca.

De acuerdo con el testimonio del afectado, un hombre de aproximadamente 50 años, los presuntos delincuentes tocaron la puerta del domicilio y, al abrir, uno de ellos comenzó a amenazarlo con palabras altisonantes mientras su cómplice le apuntaba con un arma de fuego.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes sometieron a la pareja y los ataron, para posteriormente recorrer el inmueble en busca de objetos de valor.

Tras revisar distintas áreas de la casa, se apoderaron de diversas piezas de joyería, cuyo monto fue estimado por las víctimas en cerca de 100 mil pesos.

Luego de que los agresores se dieron a la fuga, el matrimonio logró liberarse y solicitar auxilio a través de los números de emergencia.

Las autoridades realizaron un recorrido por el sector para ubicar cámaras de seguridad que pudieran aportar datos sobre los responsables, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para levantar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Detienen a hombre acusado por daños y robos en notarías

En una respuesta inmediata a los reportes de seguridad, elementos de la Policía de San Pedro Garza García detuvieron a un hombre identificado como Jesús “N”, de 44 años, señalado como el presunto responsable de una serie de robos y daños materiales perpetrados en tres notarías del municipio.

La captura se concretó en el cruce de las avenidas Vasconcelos y Gómez Morín, luego de que el personal del C4 San Pedro alertara sobre actos vandálicos en la Notaría Pública número 47.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron daños en el sistema de alarmas y ventanas, además de indicios de un ingreso no autorizado por parte del ahora detenido. Un historial de daños y cuantiosos robos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los actos delictivos de Jesús “N” se extendieron entre la noche del domingo y la mañana del lunes, afectando principalmente inmuebles ubicados en la zona del Casco Urbano y sobre la avenida Vasconcelos.

jcp