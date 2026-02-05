Detienen en Jalisco a hombre buscado en Veracruz por violar a su primo

La colaboración entre las Fiscalías de Jalisco y Veracruz permitió la aprehensión de un hombre señalado en el delito de violación.

A través de una orden de aprehensión decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pánuco, Veracruz, se logró capturar a Francisco Javier “N” en calles de la colonia El Mante en Zapopan.

Agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión desplegaron un operativo para su captura, luego de que las autoridades veracruzanas solicitaran la colaboración para ello.

Francisco Javier “N” está señalado en una denuncia interpuesta en Veracruz, por hechos ocurridos en la colonia Chimalpopoca del municipio de Pánuco el 22 de mayo de 2004.

Según investigaciones de autoridades del estado de Veracruz, ese día el ahora detenido y el masculino víctima —su primo— conversaban en la vía pública, cuando el señalado lo invitó a ver televisión.

Una vez dentro de un domicilio, se presume que Francisco Javier “N” sometió a su primo para cometer la violación mientras lo amenazaba para no decir nada.

Cuando la víctima fue liberado, contó lo sucedido a su familia y se interpuso la denuncia que permitió a la Fiscalía del Estado de Veracruz obtener la orden de aprehensión.

Sin embargo, el detenido huyó del estado de Veracruz y se instaló en Jalisco, donde fue detenido.

Tras su captura, el hombre fue trasladado hasta el juzgado que lo requería para continuar con las investigaciones y enfrentar su proceso penal.

Detienen a hombre por abusos contra sus hijos

Para investigar presuntos abusos cometidos en contra de dos niños, un hombre fue capturado mediante la ejecución de un mandato judicial vigente en un operativo implementado en Zapopan, Jalisco.

Jesús “N” está señalado en hechos ocurridos el 29 de julio de 2024, en un domicilio de la colonia Nuevo México, en Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones, la madre de los dos niños víctimas dejó a ambos en casa de su progenitor, donde por la noche el ahora detenido aprovechó para realizarles tocamientos indebidos, según se presume.

Una vez interpuesta la denuncia, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra a través del Juzgado Octavo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, misma que fue cumplimentada ayer, 4 de febrero, en calles de la colonia Parques de Tesistán, Zapopan.

Tras su captura, Jesús “N” fue llevado hasta el juzgado donde se le requería para que responda por los señalamientos e inicien las audiencias correspondientes.

