Sarampión: Nuevo León confirma 10 casos y 94 probables

Nuevo León suma 10 casos confirmados de sarampión de acuerdo al informe diario del brote de esta enfermedad, elaborado por la Secretaría de Salud de México.

Al corte del 4 de febrero, los casos confirmados acumulados en lo que va de este 2026 son 10 y 94 casos probables.

Según la propia Secretaría de Salud a nivel federal, el grupo de edad más afectado a nivel nacional es el de 1 a 4 años, en el que se han presentado mil 261 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con mil 015 casos y el de 25 a 29 años, 926 casos.

En el país se han reportado 8 mil 411 casos de sarampión, hasta el 4 de febrero.

OPS emite nueva alerta epidemiológica por sarampión

Por Patricia Rodríguez Calva

Este miércoles, debido a que no se ha podido detener la transmisión sostenida de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en la región de las Américas.

Explicó que en lo que va del año, el total de casos reportados, “representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo periodo de 2025”.

Por lo anterior, hizo un llamado a todos los países, -incluyendo a México-, a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante los brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

La alerta destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026”.

Mundial 2026: Pedirán a turistas vacunarse contra sarampión

Por Hilda Castellanos-Lanzarin

En días pasados, debido a la llegada del Mundial de Futbol a nuestro país, competición que arranca el 13 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que solicitará a todo viajero que provenga del extranjero aplicarse la vacuna contra el sarampión, para evitar que se aceleren los contagios durante la justa mundialista.

Actualmente, la ciudad registra 113 casos de contagio de esta enfermedad viral; 73 contagios más que los 40 reportados hace un mes, según el Informe Diario del Rebrote de Sarampión en México, que emite la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consideró que estos 113 casos son “una cifra menor, comparado con lo que se reporta en otros estados del norte del país”, al tiempo que insistió en que “frente al Mundial, también estamos tratando de garantizar que la Ciudad de México esté muy protegida”.

jcp