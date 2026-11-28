El cuerpo localizado dentro de una bolsa de plástico, en la colonia Ampliación Santa Julia, en Pachuca, corresponde a Dania Nallely Acevedo López, de 30 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de noviembre en Mineral de la Reforma, afirmaron sus familiares.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Canal, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte y acordonaron el área para preservar el lugar, en espera de la intervención de personal ministerial y pericial.

Pese a que los familiares señalaron que se trata de Dania Nallely, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, por lo que se deberán realizar los procedimientos correspondientes.

Foto: Especial

La desaparición de la mujer fue denunciada el 21 de noviembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que emitió la ficha de búsqueda FDBHGO/535/2026.

Previo al hallazgo, familiares y amigos realizaron una movilización en calles de Pachuca para exigir que se intensificaran las labores de búsqueda y se esclareciera su desaparición.

El caso permanece bajo investigación ministerial, mientras se espera información oficial sobre la identificación de la víctima y las circunstancias de su muerte.