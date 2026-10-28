Cuerpo de Cuauhtémoc Cárdenas llega al Panteón Francés

El cuerpo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles a los 92 años de edad, llegó esta noche al Panteón Francés, donde se realizarán los servicios funerarios para dar el último adiós al fundador del PRD.

Reporteros de Excélsior que se encuentran en inmediaciones del cementerio compartieron imágenes del momento en el que la carroza, que traslada el cuerpo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, arribó al interior del Panteón Francés.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, diversas figuras de la política mexicana expresaron sus condolencias, entre ellas, la del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien lo llamó cariñosamente como “su amigo”.

“Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”. Con estas palabras, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como “un demócrata de convicciones firmes” y uno de los principales referentes de la izquierda mexicana.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política expresó sus condolencias por el fallecimiento del político michoacano, ocurrido este 28 de octubre, a los 92 años de edad, y envió un abrazo solidario a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a toda su familia.