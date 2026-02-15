Las cuatro finalistas para la boleta de 2027; quieren ser partido

En la recta final para convertirse en partidos, entre las 80 agrupaciones políticas que aspiraban a ser parte de la boleta electoral de 2027, sólo cuatro son las finalistas que en la recta final buscan obtener su registro: Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), México Tiene Vida, Que Siga la Democracia (QSD) y Somos México.

En todos los casos, sus impulsores se encuentran identificados con figuras políticas actualmente en activo y que en otros momentos fueron parte de los partidos tradicionales.

Destaca el hecho de que la mayoría, con excepción de Somos México, se encuentran identificados con la plataforma ideológica del gobierno actual y/o su antecesor.

Aún está pendiente el dictamen final del Instituto Nacional Electoral, que estará listo en junio, y deberá ser votado por sus 11 consejeros.

Previamente, en marzo, se comenzará a revisar la documentación entregada por los finalistas.

MÉXICO TIENE VIDA; CON AIRE CONSERVADOR

Es un movimiento liderado por el empresario Jaime Ochoa Hernández. El proyecto surgió en Nuevo León con la promoción del derecho a la vida desde la concepción, la defensa de la familia tradicional y la propiedad privada.

“No estamos aquí para alimentar la polarización. Venimos a proponer una vía nacional donde quepamos todos. Lo que nos une no es un color ni una ideología. Es el amor por México, y eso es mucho más fuerte”, ha declarado su impulsor.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, UN EJE DE QSD

Que Siga la Democracia es una agrupación que surgió en 2021, siendo la principal impulsora de la revocación de mandato, uno de los compromisos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Su actual dirigente es el empresario Edgar Garza Ancira, quien en medio de la polémica de que estaba gestando un nuevo partido renunció a su militancia a Morena del que fue consejero nacional.

En QSD participan otros exintegrantes del partido en el poder como Carlos Alcudia y Conrado Cifuentes, del partido Chiapas Unido.

“Que siga la democracia será un partido de izquierda moderada que buscará la participación de los ciudadanos en las decisiones más importantes del país”, afirmó Garza Ancira ante la solicitud de que definiera lo que busca su agrupación.

DE LA MAREA ROSA A SOMOS MÉXICO

Creada por los principales impulsores de la llamada Marea Rosa y que en su mayoría se aglutinaron en 2024 en torno a la candidatura presidencial opositora, la organización Somos México se reivindica con una fuerza política ajena a las definiciones de derecha o de izquierda, y defensora de derechos.

Se define como la “oposición real a Morena”.

“Somos México es una opción que quiere dirigirse hacia muchos ciudadanos que han decidido, por desgracia, no participar, no votar, porque no sienten confianza suficiente en las opciones políticas existentes. También queremos ser una opción para quienes, votando en su momento por Morena, hoy se han desilusionado”, definió Acosta Naranjo, uno de sus principales impulsores.

LAS INICIALES DE LA PRESIDENTA

Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) se encuentra ligado a destacados legisladores actualmente de Morena: Hugo Eric Flores Morales, actual diputado federal, vinculado con grupos evangélicos y fundador y exdirigente del desaparecido Partido Encuentro Social.

Cabe recordar que ante el deliberado acrónimo que busca ser coincidente con las iniciales del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella se deslindó de la agrupación y sus aspiraciones a convertirse en partido en una conferencia en Palacio Nacional, aclarando que no tenía vínculo alguno con esa iniciativa.

“El Estado laico respeta todas las religiones y respeta todas las iglesias y no promueve ni tiene ninguna religión. Ése es el verdadero Estado laico, lo demás son deformaciones que han llevado a jacobinismo irracional de pensar que no se puede pronunciar o meter iniciativas que beneficien a instituciones religiosas en el marco del Estado laico”, declaró el diputado Flores recientemente en tribuna al proponer que los ministros de culto puedan acceder a seguridad social, así como para que posean o administren concesiones y, además, sean autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos.