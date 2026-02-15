Marx frenó cambios a libros de texto: SEP

Durante meses, Marx Arriaga incurrió en una “dinámica de rechazos” que impidió avanzar en modificaciones a los libros de texto gratuitos, aseguró la Secretaría de Educación Pública.

La SEP justificó la salida del polémico director general de Materiales Educativos al afirmar que la Subsecretaría de Educación Básica le solicitó incluir más contenidos en lenguas indígenas, a mujeres en los libros de historia, fortalecer los aprendizajes en humanismo y vida saludable, así como ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas, entre otros temas.

Sin embargo, Arriaga se negó con el argumento de que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador, informó la dependencia.

Al respecto, afirmó que es falso que se pretendan suprimir contenidos relacionados con el expresidente o los procesos de transformación del país.

Ayer, Mario Delgado, titular de la SEP, reveló que Arriaga no quiso dejar el cargo pese a que se le ofreció otra área en la secretaría e incluso representar a México en un país latinoamericano. Más tarde, Arriaga confirmó que rechazó la embajada en Costa Rica.

En días pasados, aseguró Delgado, acordó con Marx que si no renunciaba el 15 de febrero, se procedería legalmente para hacer el cambio en la plaza de la SEP.

Arriaga se autoproclamó ayer “director legítimo” de los libros de texto gratuito y se mantuvo en las oficinas de la dependencia ubicadas al sur de la Ciudad de México, donde inició un foro virtual de 24 horas para llamar a una resistencia ideológica.

Marx bloqueó cambios en libros, revela la SEP

El funcionario se habría opuesto a incluir contenidos sobre inclusión, lenguas indígenas y materiales para docentes, argumentando que “atentaban” contra el legado de AMLO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos, tras reconocer que su postura de rechazo sistemático impidió el avance de mejoras necesarias en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

De acuerdo con la dependencia, Arriaga Navarro se negó a implementar diversas modificaciones pedagógicas e inclusivas solicitadas por la Subsecretaría de Educación Básica, lo que generó un “estancamiento de meses” que finalmente llevó a su remoción del cargo para permitir la evolución de los materiales didácticos.

Y es que, según un comunicado de la dependencia, el funcionario se negó a la solicitud de la Subsecretaría de Educación Básica con el argumento de que “cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

Adicionalmente, le habrían planteado la necesidad de imprimir los cuadernillos para docentes (editados en 2023), que de manera reiterada han solicitado para poder fortalecer la enseñanza por proyectos y arraigar los conceptos de la NEM, pero la respuesta también fue negativa.

Esta dinámica de rechazos habría llevado a que el pasado 28 de enero se reunieran Arriaga Navarro con el titular de la SEP, Mario Delgado, para plantearle la posibilidad de que ocupara otro cargo dentro del gobierno, con el propósito de que los cambios sugeridos pudieran llevarse a cabo.

Sin embargo, Marx rechazó nuevamente el ofrecimiento y aseguró que evaluaría presentar su renuncia.

De manera conjunta, se acordó con Marx Arriaga que, en caso de que decidiera no presentar su renuncia el 15 de febrero, él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo.

“El secretario salió a decir que en su momento, hace meses, ofreció una embajada para que dejara este puesto… (iba a ser) el primer texcocano embajador en Costa Rica, pero no, esto vale más, el saber que Lucy pudo publicar sus ilustraciones y que pudo hacer los proyectos, y tener un impacto, que se hicieran esos murales, que la comunidad cambiara su cultura y espacios que estaban perdidos, se recuperaran y se convirtieran en símbolos de resistencia, no tiene precio”, sostuvo en su transmisión de ayer.

DEFIENDEN LA NEM

La SEP anunció que mantendrá vigente la NEM y los libros de texto gratuito, acorde a la transformación y el obradorismo.

“La NEM propuso formar una ciudadanía crítica, humanista y comprometida. Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese camino se fortalece”, destacó.

Además, señaló que la NEM es un proyecto de muchas manos, muchas voces, muchos territorios: 231 mil escuelas, casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes.

Asimismo, la SEP reconoció la participación de Arriaga Navarro.

“Su trabajo al frente de la Dirección General de Materiales Educativos fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas.

“Esos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse”, apuntó.

La SEP dejó en claro que como todo material didáctico, los libros escolares deberán revisarse.