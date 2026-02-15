“Quiso mejorar y solo halló la muerte”; protestan por muerte de minero

ZACATECAS, Zac.— Familiares, compañeros de trabajo y madres buscadoras marcharon pacíficamente ayer en esta capital para exigir justicia por el asesinato del ingeniero minero José Ángel Hernández y su compañero Ignacio, Nacho Salazar, ambos del estado, y asesinados en Concordia, Sinaloa.

José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas de Felipe Pescador, fue sepultado el pasado martes en su tierra natal. Junto a él, Ignacio Aurelio Salazar Flores — geólogo de profesión—, quienes fueron hallados en una fosa en El Verde, en Concordia.

El padre de José Ángel, visiblemente afectado, reiteró su demanda de castigo para los responsables: “Somos de Cañitas de Felipe Pescador, desde allá nos formamos y su único (objetivo) era salir a buscar mejoras… ¿qué encontró? La muerte. Esperemos pronto ver resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho no queden impunes”, expresó su padre José Hernández.

“En las mineras se refuerza con seguridad privada, pese ello, muchas veces, como lo vimos en el caso de Sinaloa, pues no es tan seguro para nosotros”, dijo Carlos García, ingeniero especialista en minería.

Xóchitl López, otra ingeniera minera, enfatizó que “no se vale, porque somos gente trabajadora, somos gente honesta, somos gente derecha, nos faltan muchos mineros; aquí estamos manifestándonos de una manera silenciosa, pacífica y luchando por la justicia de todos”.