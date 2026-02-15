Magia estelar: prepara tus ojos para el cosmos

Un desfile planetario y la constelación de Orión en todo su esplendor son los motivos para voltear a ver la inmensidad del cielo nocturno este mes.

La alineación de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno será el fenómeno que domine el espectáculo celeste. Desde mediados de mes se podrá ver su desfile, para, alrededor del 28 de febrero, ubicarse en su mayor auge. Sólo hace falta una mirada atenta y la guía correcta.

De acuerdo con la NASA, que invita a observar al cielo este mes, en los siguientes días, Saturno irá descendiendo hacia el horizonte, mientras que Venus y Mercurio ascienden por el oeste-suroeste.

Júpiter también reclamará su lugar, situándose en lo más alto del cielo. “E incluso Urano, ubicado en el cielo austral, y Neptuno, posicionado cerca de Saturno, se unirán a este desfile celeste, aunque necesitarás binoculares o un telescopio para observar estos dos mundos lejanos”.

El 28 de febrero será la fecha ideal para observar la alineación de México, pues, aproximadamente una hora después de la caída del sol, cuatro planetas —Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno— serán visibles a simple vista en el cielo vespertino, reunidos en la misma región estelar. En tanto, para ver a Urano y Neptuno se requerirán binoculares o un telescopio.

Para ubicar a los planetas, se debe observar a la región oeste-suroeste del cielo nocturno, y tratar de ubicar, como guía, a Venus, que servirá como punto de referencia para localizar al resto de planetas.

La recomendación de especialistas es comenzar a observar el cielo en cuanto el sol se ponga, y tratar de que no se interpongan obstáculos en el horizonte.

EL CAZADOR

Al espectáculo planetario se une la constelación de Orión, puesto que febrero ofrece las condiciones ideales para verla desde el anochecer hasta la madrugada.

Se trata de una de las constelaciones más fáciles de identificar gracias a las tres estrellas que forman su cinturón —Mintaka, Alnilam y Alnitak—, conocidas popularmente como los “Tres Reyes Magos”, que son visibles durante el invierno.