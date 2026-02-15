66% de los casos de cáncer infantil son atendidos en etapas avanzadas

En México, el diagnóstico tardío de los casos de cáncer infantil es uno de los mayores retos a vencer, debido a que más de 66% de los pacientes llega en etapas avanzadas.

El desconocimiento de los primeros síntomas, no sólo por parte de los padres, sino también por los médicos de primer contacto, ha traído como consecuencia que la enfermedad no sea detectada a tiempo, reduciendo la posibilidad de sobrevida, que en México es de alrededor de 52 por ciento.

Una cifra que contrasta con países desarrollados donde se alcanza más de 80% de sobrevida a partir de los cinco años del diagnóstico.

Pero la situación se agrava en nuestro país, sobre todo en las zonas de alta marginación y rurales que concentran más casos de cáncer.

Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero, entre otras entidades, presentan serios rezagos en la atención, lo que trae como consecuencia un índice de mortalidad más alto, señaló en entrevista con Excélsior, Leonardo Arana de la Garza, director general de la Casa de la Amistad para niños con cáncer.

“Nosotros estamos en todo el país, en todas las comunidades, en todos los estados, pero hay estados que tienen más complicación.

“Desafortunadamente el índice de mortalidad en estos estados es muy importante. El apoyo que tenemos nosotros, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero, pues es fundamental porque en realidad ahí es donde más mortalidad existe y existe más mortalidad porque no se tienen los medios suficientes”, detalló.

Cabe señalar que la OPS, en un informe publicado en 2023, expuso que en nuestro país el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre personas de 5 a 14 años. Lo que significa que, en promedio, cada año 2 mil 300 infancias mexicanas fallecen por neoplasias malignas, ya que más de 66% son diagnosticadas en etapas avanzadas.

CADA AÑO, 7 MIL NUEVOS CASOS

En el Día Mundial de la lucha contra el cáncer infantil, que se conmemora el 15 de febrero, Arana de la Garza señaló que en México, se calcula que al año se diagnostican alrededor de 7 mil nuevos casos de menores de edad con cáncer.

Aunque cabe aclarar que no hay una contabilización apegada a la realidad, toda vez que el Registro Nacional de Cáncer - Módulo Pediatría que anunció el gobierno federal en septiembre de 2025, apenas se está elaborando. Por lo cual, Arana de la Garza añadió que la puesta en marcha de dicho registro y los nuevos protocolos de atención (Pronam) abrirán nuevas posibilidades para conocer no sólo el número de pacientes, “sino para garantizar el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno”.

ATENCIÓN A MILES DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS

Cada año, más de mil 280 pacientes pediátricos de escasos recursos son atendidos —junto con sus familias— en la Casa de la Amistad para infancias con cáncer, quienes son referidos de diferentes hospitales del sector salud, principalmente del IMSS-Bienestar.

Además, durante 2025 otorgó de manera gratuita más de 16 mil tratamientos y más de 36 mil estancias ofreciendo acompañamiento integral. Su director general explicó que el abordaje y tratamiento contra el cáncer puede durar al menos 5 años y en este lapso los pacientes no sólo necesitan atención médica, sino también apoyos para su crecimiento y desarrollo.

“Apoyamos de manera gratuita con transporte, medicamentos, los traemos a la Ciudad de México si tienen que venir a algún hospital. Los atendemos durante 5 años sin costo a todos estos grandes guerreros de México. Les damos apoyo educativo y apoyo emocional.

“Tenemos una escuela que tiene toda la validez de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde el nivel maternal, primaria, secundaria y preparatoria”, detalló. Leonardo Arana explicó que la Casa de la Amistad está abierta para recibir todo tipo de donativos.

Los interesados pueden consultar la página https://www.casadelaamistad.org.mx/, ya que explicó “con 150 mil pesos se salva la vida de un niño o niña. Y con 400 mil pesos se salva la vida de un joven con cáncer”.