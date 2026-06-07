¿Cuál será el costo de Olinia, el auto eléctrico mexicano?

El prototipo del auto eléctrico construido con capital del gobierno de México y de la Iniciativa Privada fue presentado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se anunció que tendrá un costo inicial de 150 mil pesos.

El vehículo podrá ser recargado en tomas domiciliarias, su capacidad será hasta para seis pasajeros, tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, permitirá el acceso a una silla de ruedas, y tendrá la capacidad de subir pendientes pronunciadas.

Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico, representa una semilla. La semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México. La semilla de una industria nacional que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos.

La semilla de una economía mixta en la que universidades, centros de investigación, el Estado y la iniciativa creadora de la sociedad colaboren para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones y nuevas capacidades nacionales”, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del auto Olinia.

Pensado en resolver necesidades humanas

El vehículo eléctrico está pensado para resolver las necesidades de zonas urbanas de México, de intenso tránsito, así como de las familias que requieren de transporte cercano y satisfacer requerimientos de comercio, traslado de discapacitados en pequeñas distancias.

Además, el proyecto contempla la creación de toda una industria nacional para poner a disponibilidad del mercado al menos tres versiones de Olinia en el verano de 2027, anunció Roberto Capuano, director del proyecto.

Nuestra meta es muy clara para el 2030, esperamos tener el 75 por ciento de integración nacional, construyendo capacidades en las áreas en las que las vamos necesitando.

Y para lograrlo, Olinia se está construyendo como una empresa mexicana, con participación mixta, es decir, una empresa donde participará el gobierno, pero también participará capital privado y socios industriales”, puntualizó Capuano.

Durante la presentación del auto eléctrico, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la encargada de conducir el vehículo desde una carpa ubicada fuera del hangar de la Base Aérea de Santa Lucía donde se desarrolló la presentación, hasta el escenario donde se describieron las características de la unidad.