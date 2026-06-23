Cruz Pérez Cuéllar formalizó su registro como aspirante por Morena a Chihuahua

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizó este martes su registro como aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, un proceso que marcará la definición del liderazgo político de Morena rumbo a la elección estatal de 2027.

Tras acudir al World Trade Center de la Ciudad de México para completar su inscripción, el político juarense aseguró que recorrerá todo el estado con el objetivo de impulsar la llegada de la Cuarta Transformación a Chihuahua y sostuvo que existe una creciente demanda de cambio entre la población.

Pérez Cuéllar afirmó que durante sus recorridos y encuentros con ciudadanos ha encontrado un ambiente favorable para Morena y una percepción de agotamiento del actual modelo político estatal.

El alcalde con licencia señaló que la entidad enfrenta problemas de gobernabilidad y aseguró que existe una falta de coordinación entre las autoridades estatales y el Gobierno federal.

Según su diagnóstico, diversas regiones del estado han quedado rezagadas en materia de desarrollo, infraestructura y atención gubernamental.

Críticas al gobierno estatal

Uno de los ejes de su discurso fue la situación política de Chihuahua. Pérez Cuéllar sostuvo que el estado atraviesa un periodo de falta de resultados y cuestionó la relación institucional con la Federación.

El aspirante consideró que la ausencia de coordinación entre ambos niveles de gobierno ha limitado la capacidad de atender problemas regionales y ha profundizado el rezago en distintas zonas de la entidad.

Estas declaraciones colocan la elección de 2027 como una disputa entre dos proyectos políticos distintos: la continuidad del bloque opositor o la expansión de Morena en uno de los estados históricamente más competidos del norte del país.

“En Chihuahua se refugia lo más rancio del calderonismo”

Pérez Cuéllar advirtió que el proceso electoral no será sencillo y afirmó que en Chihuahua permanecen grupos políticos vinculados al antiguo proyecto del panismo nacional.

En Chihuahua se refugia lo más rancio del calderonismo”, sostuvo.

La declaración busca enmarcar la próxima contienda dentro de una confrontación ideológica entre la Cuarta Transformación y los sectores políticos que dominaron el estado durante las últimas décadas.

El aspirante llamó a Morena y a los partidos aliados a mantener la unidad para enfrentar la elección.

Pérez Cuéllar afirmó que durante sus recorridos y encuentros con ciudadanos ha encontrado un ambiente favorable para Morena. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Confianza en un proceso interno con piso parejo

Respecto al proceso interno de Morena, el alcalde con licencia manifestó su confianza en que la contienda se desarrollará bajo condiciones equitativas.

Pérez Cuéllar rechazó la existencia de favoritismos hacia otros aspirantes y aseguró que espera un proceso transparente.

La afirmación adquiere relevancia debido a la competencia interna entre distintos perfiles que buscan representar al partido en Chihuahua.

“No me preocupan las campañas de desprestigio”

El morenista también se refirió a los cuestionamientos y críticas dirigidos hacia su figura durante las últimas semanas.

Aseguró que no le preocupan las campañas de desprestigio y atribuyó los ataques a una estrategia impulsada por la oposición.

Según Pérez Cuéllar, el avance electoral de Morena en la entidad ha provocado el inicio de una etapa de confrontación política anticipada.

Ya comenzó la guerra sucia”, afirmó al referirse a la actuación del PAN en el estado.

Compromiso con la unidad de Morena

Pese a la competencia interna, el alcalde con licencia aseguró que respetará los resultados de las encuestas que defina el partido.

Pérez Cuéllar se comprometió a respaldar a quien resulte ganador o ganadora del proceso, subrayando la importancia de preservar la unidad del movimiento.

La declaración busca enviar una señal de cohesión en un proceso que será determinante para el futuro político de Morena en Chihuahua.

Chihuahua, una de las principales disputas rumbo a 2027

La definición de la coordinación estatal de Morena se ha convertido en uno de los procesos internos más relevantes del partido en el norte del país.

Chihuahua representa una entidad estratégica por su peso económico, su ubicación fronteriza y la competencia histórica entre fuerzas políticas.

La participación de Cruz Pérez Cuéllar confirma que la disputa interna se desarrollará entre figuras con amplia presencia pública y con distintos niveles de influencia dentro del movimiento.