Liberan Águila Real rescatada y rehabilitada en Chihuahua

Tras casi tres meses de rehabilitación, un Águila Real (Aquila chrysaetos), que se encontraba imposibilitada para volar, regresó a su hábitat natural en el Santuario Cotorra Serrana Occidental, en el municipio de Madera, Chihuahua.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer que en abril de 2026, personal del Santuario Cotorra Serrana Occidental recibió el reporte ciudadano del ejemplar lesionado, por lo que se coordinó con la Organización Vida Silvestre, A.C. (OVIS), para su valoración e iniciar las acciones necesarias para su atención y recuperación, con el fin de favorecer su reincorporación a la vida silvestre.

Después de su valoración, se determinó que el Águila Real, especie catalogada como "Amenazada" en la Norma Oficial Mexicana 059, requería un proceso especializado de rehabilitación, que resultó exitoso, al lograr la recuperación total del ejemplar, tanto en su condición física como en su capacidad de capturar presas vivas, así como la muda de plumaje necesaria para garantizar un vuelo seguro y exitoso.

Tras tres meses de rehabilitación, un Águila Real catalogada como especie amenazada volvió a su hábitat en Chihuahua con seguimiento científico satelital. Especial

Una vez que el Águila Real alcanzó las condiciones óptimas para su liberación, el 8 de julio de 2026, especialistas de la Universidad Estatal de Sonora le colocaron un transmisor satelital para dar seguimiento científico a sus desplazamientos.

Durante los primeros días, el ejemplar permaneció en las inmediaciones del sitio de liberación realizando desplazamientos cortos, pero conforme avanzó su adaptación comenzó a efectuar vuelos de mayor distancia, lo que permitió confirmar la recuperación de sus capacidades de vuelo y su adecuada adaptación a la vida en libertad; a la fecha ha realizado vuelos hasta Arizona, Estados Unidos.

Tras tres meses de rehabilitación, un Águila Real catalogada como especie amenazada volvió a su hábitat en Chihuahua con seguimiento científico satelital. Especial

La Conanp subrayó que este es un ejemplo de participación ciudadana y de la coordinación entre instituciones para la conservación de una de las especies más emblemáticas de México, así como de la importancia de los procesos de rehabilitación y seguimiento como herramientas fundamentales para evaluar el éxito de la reincorporación de ejemplares de vida silvestre a su entorno natural.