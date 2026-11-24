La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el 20 de noviembre de 2026, marcó el desenlace de una persecución que se intensificó durante los últimos dos años. Tras consolidar una alianza con Los Mayos en la guerra contra Los Chapitos y ampliar su influencia en el norte de Sinaloa, el heredero de la estructura de los Beltrán Leyva quedó bajo una creciente presión de las autoridades mexicanas y estadunidenses. El FBI lo incluyó en febrero de 2025 entre sus diez fugitivos más buscados y ofreció cinco millones de dólares por información para capturarlo. Mientras tanto, los operativos federales fueron golpeando a su círculo cercano: operadores financieros, logísticos y responsables de la producción y distribución de drogas. Esta es la reconstrucción de los últimos capítulos de su trayectoria, documentados por Excélsior.

2 de enero de 2026. “Golpe quirúrgico” —fragmento editorial—

2 de enero de 2026.

“Golpe quirúrgico” —fragmento editorial—

En el material aparece un texto breve que celebra la detención de Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, y la presenta como un golpe de precisión contra un operador de alto nivel relacionado con la estructura heredera de los Beltrán Leyva y el círculo de El Chapo Isidro.

El fragmento señala que la operación fue encabezada por la Marina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, y que se ejecutó sin disparos y con orden judicial.

También advierte que el desafío posterior sería evitar que otro operador ocupara el espacio dejado por Inzunza.

Aunque no aparece como una nota informativa completa, el fragmento debe conservarse porque documenta la lectura editorial inmediata de la captura de El Sagitario y su impacto esperado en la estructura de Meza Flores.

5 de enero de 2026.

“Dictan prisión preventiva oficiosa a ‘El Sagitario’”, JC Segundo

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, y otras tres personas detenidas durante el operativo realizado en Culiacán.

La Fiscalía General de la República informó que los cuatro fueron procesados por su probable participación en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“El Sagitario” o “El Señor de las Sillas” fue detenido el pasado 31 de diciembre del año pasado, durante un operativo en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

La publicación recordó que Inzunza había sido acusado formalmente de narcoterrorismo por autoridades estadunidenses en mayo de 2025, junto con su hijo.

También señaló que Estados Unidos lo consideraba una pieza clave de la estructura de los Beltrán Leyva, a la par de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, identificado como líder del grupo y aliado de Los Mayos.

El texto agregó que Inzunza era señalado por el tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos desde diciembre de 2023, con operaciones en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Los cuatro detenidos quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

La captura de El Sagitario dejó de ser únicamente un golpe operativo y pasó a tener consecuencias judiciales en México. La publicación volvió a describirlo como uno de los principales operadores de la estructura de Meza Flores.

9 de enero de 2026.

“Vinculan a proceso a Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’, por delitos contra la salud”, Raúl Flores

Pedro Inzunza Noriega fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina con fines de comercio, además de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El procedimiento también incluyó a Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong, detenidos junto con Inzunza durante el operativo del 31 de diciembre de 2025.

La Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso y mantuvo la prisión preventiva oficiosa.

Los imputados quedaron recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La publicación identificó expresamente a Inzunza como operador de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

La nota consolidó judicialmente el caso contra uno de los operadores más importantes que las publicaciones relacionaban con Meza Flores.

20 de enero de 2026.

“Narcos enviados a EU: ellos son los presos que hoy entregó el gobierno de Sheinbaum”, Jimena Campuzano

El gobierno de Claudia Sheinbaum realizó un tercer envío masivo de personas vinculadas con el narcotráfico a Estados Unidos. En total fueron trasladados 37 reos que se encontraban en distintos centros penitenciarios del país.

Entre los enviados apareció Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, capturado el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán y señalado como uno de los operadores de la organización de los Beltrán Leyva.

La nota también mencionó a Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, identificado como operador logístico de los Beltrán Leyva y relacionado con Fausto Isidro Meza Flores y Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”.

De acuerdo con las investigaciones citadas, Payo Zurita había colaborado con El Chapo Isidro y con El Músico.

La publicación describió el traslado de los 37 detenidos hacia distintas ciudades estadounidenses, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

El envío a Estados Unidos de Inzunza Noriega y Payo Zurita afectó a dos integrantes de la estructura relacionada con El Chapo Isidro: uno de sus principales operadores y un personaje identificado como enlace logístico.

20 de enero de 2026.

“México entrega a ‘El Señor de la Silla’, considerado por EU como ‘narcoterrorista’”, David Vicenteño

En una segunda nota publicada ese día, Excélsior detalló la entrega de Pedro Inzunza Noriega a las autoridades estadunidenses.

El texto recordó que, en mayo de 2025, el Departamento de Justicia había considerado a Inzunza Noriega y a su hijo, Pedro Inzunza Coronel, entre los primeros líderes del narcotráfico mexicano acusados formalmente de narcoterrorismo.

La publicación señaló que la organización de los Beltrán Leyva había sido considerada por Estados Unidos una organización terrorista extranjera mediante la Orden Ejecutiva 14157.

También recordó que Inzunza había sido detenido el 31 de diciembre de 2025 durante un operativo de fuerzas especiales de la Marina en Culiacán.

La nota volvió a relacionar la estructura con la producción de fentanilo y drogas sintéticas, así como con el decomiso de una tonelada y media de fentanilo atribuido al grupo.

El texto indicó que, después del abatimiento de El Pichón en noviembre, la captura de El Sagitario representó otro golpe contra la cúpula de la estructura de los Beltrán Leyva.

Inzunza fue entregado a Estados Unidos junto con los otros 36 reos y trasladado a San Diego, California.

La salida de El Sagitario de México eliminó de la estructura de El Chapo Isidro a uno de los operadores de mayor peso, quien además enfrentaba acusaciones estadunidenses de narcoterrorismo.

21 de enero de 2026.

“Caminar por la cuerda floja”, Jorge Fernández Menéndez

La columna analizó el envío de 37 operadores criminales a Estados Unidos y las consecuencias de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Fernández Menéndez mencionó que todavía quedaban prófugos varios dirigentes de alto nivel, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Ismael Zambada Sicairos y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

El autor lo identificó como sucesor de los Beltrán Leyva y uno de los principales objetivos pendientes de las autoridades.

La columna también planteó que la cooperación con Estados Unidos podía generar información sobre las redes criminales, sus operadores financieros y sus posibles protectores políticos.

Después de la captura y entrega de El Sagitario, el texto colocó a El Chapo Isidro entre los principales dirigentes criminales que todavía no habían sido detenidos.

1 de febrero de 2026.

“Reportan ataque con drones en casa del hermano de ‘El Chapo’ Guzmán”, Jesús Bustamante

Excélsior informó sobre un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una propiedad de la familia Guzmán Loera en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa.

Los videos difundidos en redes sociales mostraban un incendio y una columna de humo en una propiedad conocida como “La Casa del Cielo”, que la publicación identificó como perteneciente a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

Las imágenes fueron atribuidas a un ataque de una célula de los Beltrán Leyva, entonces aliada con Los Mayos en la guerra contra Los Chapitos.

La nota señaló que las agresiones fueron atribuidas en redes sociales a grupos de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quien mantenía presencia en el norte de Sinaloa.

También recordó que los enfrentamientos habían provocado desplazamientos de habitantes de comunidades serranas.

La publicación fue cuidadosa al señalar que las autoridades no habían confirmado el ataque, su fecha exacta ni la existencia de víctimas mortales.

El episodio muestra cómo se atribuían a la estructura de El Chapo Isidro acciones contra los Guzmán Loera en la sierra de Badiraguato. Sin embargo, el ataque no debe registrarse como un hecho confirmado por las autoridades ni como una operación cuya autoría estuviera demostrada.

25 de febrero de 2026.

“¡Le ‘pegan’ al ‘Chapo Isidro’! Semar desmantela narcolaboratorio en Durango”, Raúl Flores

Elementos de infantería de la Marina desmantelaron un laboratorio clandestino para producir metanfetamina en las inmediaciones del poblado de Chacala, Durango.

La publicación identificó el laboratorio como presuntamente vinculado con el grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

Durante el operativo fueron asegurados y destruidos aproximadamente dos mil 400 kilogramos de producto terminado de metanfetamina, además de grandes cantidades de precursores químicos.

Entre los materiales reportados estaban 24 mil 960 litros de alcohol etílico, 26 mil 160 litros de P2P, 26 mil 160 kilogramos de sosa cáustica, 900 kilogramos de cianuro y diez kilogramos de aluminio.

También fueron inhabilitados reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas y otros equipos empleados para la producción de drogas sintéticas.

La nota presentó el aseguramiento como un golpe a las capacidades logísticas de la organización.

Hay una inconsistencia en la propia publicación respecto al valor económico del aseguramiento: al inicio se menciona una cifra de cuatro mil 165 millones de pesos, mientras que posteriormente se habla de más de cuatro mil 651 millones. Ambas cantidades deben conservarse como aparecen en el texto, sin intentar conciliarlas.

El golpe mostró que las operaciones atribuidas al grupo de Meza Flores no se limitaban al fentanilo. La organización también era relacionada con laboratorios de metanfetamina y con una infraestructura de producción de gran escala.

22 de junio de 2026.

“Semar golpea el círculo cercano de ‘El Chapo Isidro’: así es el nuevo mapa criminal en Sinaloa”, Raúl Flores

La publicación presentó una radiografía de la reconfiguración criminal de Sinaloa después de la ruptura entre Los Mayos y Los Chapitos.

De acuerdo con informes del gabinete de seguridad citados por la nota, el estado se encontraba dividido en cuatro bloques con áreas de influencia diferenciadas.

En el norte de Sinaloa, particularmente en Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave y Angostura, se había consolidado el Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores y también conocido como Los Mazatlecos.

Suman 33 muertes de internos desde septiembre de 2024 (16 en Culiacán, 13 en Mazatlán y 4 en Ahome) sin que a la fecha haya funcionarios sancionados. Especial

La nota describió a esta organización como un remanente de los Beltrán Leyva que había aprovechado el debilitamiento de las facciones tradicionales del Cártel de Sinaloa para ampliar su presencia.

El texto identificó otras zonas de influencia: Badiraguato y Sinaloa de Leyva, relacionadas con el grupo de Aureliano Guzmán, “El Guano”; la zona central, vinculada con La Mayiza; y el sur del estado, donde se encontraban replegados Los Chapitos.

La publicación también destacó que la alianza entre El Chapo Isidro y Los Mayos había adquirido importancia estratégica. La guerra interna abrió espacios que Meza Flores habría aprovechado para avanzar sin entrar necesariamente en una confrontación frontal con todos sus adversarios.

En el recuento de los golpes federales contra su círculo cercano, la nota destacó el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, el 30 de noviembre de 2025, y la detención de Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, el 31 de diciembre de ese año. También recordó que este último había sido enviado a Estados Unidos en enero de 2026.

La publicación mencionó además la muerte de Jesús Omar Ibarra Félix, “El Chuta”, quien había sido jefe de plaza de Los Chapitos en el norte de Sinaloa y que, según reportes citados, terminó enfrentado con esa facción.

Es una de las publicaciones más relevantes para entender el crecimiento territorial de El Chapo Isidro. Ya no se le presenta únicamente como heredero de los Beltrán Leyva, sino como dirigente de una organización con una zona de influencia propia en el norte de Sinaloa, fortalecida por la guerra entre las dos principales facciones del antiguo Cártel de Sinaloa.

13 de julio de 2026.

“Vinculan a proceso a ‘El 24’, jefe de célula de ‘El Chapo Isidro’”, David Vicenteño

La Fiscalía General de la República informó que Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores y privación ilegal de la libertad.

La publicación lo identificó como presunto jefe de plaza de una célula del grupo criminal de Fausto Isidro Meza Flores.

También fueron vinculados a proceso Jorge “N”, alias “Coki”; Patricio “N”, “Pato”, y Ezequiel “N”, “Chequelia”.

Los cuatro habían sido detenidos el 15 de junio durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Mocorito, Sinaloa, después de una persecución sobre la carretera Pericos-Badiraguato.

La nota señaló que el grupo de diez personas al que pertenecían los detenidos llevaba cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles, 19 cargadores, chalecos tácticos y ponchallantas.

Durante la persecución, los sospechosos arrojaron artefactos para obstaculizar el paso de las autoridades. En la misma acción fue liberada una persona que permanecía privada de la libertad.

La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso y el juez impuso prisión preventiva oficiosa.

La detención de El 24 documentó la existencia de mandos regionales que operaban para la estructura de Meza Flores. También mostró que las autoridades federales estaban persiguiendo células con funciones de control territorial, armamento y privación ilegal de la libertad.

22 de julio de 2026.

“El Cártel de Sinaloa debe compartir el pastel”, Jesús Bustamante

La publicación describió la transformación del mapa criminal de Sinaloa y las alianzas que habían surgido después de casi dos años de enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayos.

El texto sostuvo que la disputa había provocado más de tres mil muertes, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado citadas en la nota, sin contar a las personas abatidas por las autoridades ni a los elementos de seguridad fallecidos.

También reportó que, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, habían sido asesinados 72 menores de edad en Sinaloa. Mexicanos Primero Sinaloa había señalado que, desde septiembre de 2024 y hasta mayo de 2026, al menos 173 niñas, niños y adolescentes habían sido víctimas de homicidio.

La publicación señaló que la alianza entre Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, había adquirido una importancia estratégica.

El cuerpo de 'El Chuta' fue localizado en la carretera Los Mochis-Choix. Jesús Bustamante

El grupo de Meza Flores, heredero de los Beltrán Leyva, dirigía sus fuerzas contra Los Chapitos y contra Aureliano Guzmán, “El Guano”.

La nota también señaló que algunos antiguos jefes de plaza de Los Chapitos habían cambiado de bando. Entre ellos mencionó a Jesús Omar Ibarra Félix, “El Chuta”, quien había sido jefe de plaza en el norte de Sinaloa y posteriormente fue asesinado en El Fuerte.

En el otro bloque, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán habrían conseguido una alianza con el CJNG. El texto mencionó que esa colaboración había sido anticipada por la DEA y que autoridades mexicanas habían comenzado a reconocerla.

La publicación identificó cuatro grupos principales que operaban en Sinaloa: Los Chapitos, Los Mayos, la gente de El Guano y los Beltrán Leyva, estos últimos aliados estratégicos de Ismael Zambada.

También describió el impacto de la guerra sobre las familias, las desapariciones y el desplazamiento, así como la presión que ejercían los grupos criminales sobre los habitantes de distintas comunidades.

Esta publicación presenta a El Chapo Isidro como uno de los beneficiarios de la reconfiguración territorial provocada por la guerra. Su organización no sólo conservaba una zona histórica de influencia, sino que había ganado espacios en el norte de Sinaloa y se había convertido en un aliado de peso de La Mayiza.

30 de julio de 2026.

“Semar captura a ‘El Yukito’, operador ligado al ‘Chapo Isidro’ en Sinaloa”, Jesús Bustamante

Elementos de la Marina capturaron a Rosario Fidel Angulo Soto, alias “El Yukito”, identificado como presunto integrante de la facción de Fausto Isidro Meza Flores.

El operativo se realizó por tierra y aire en la comunidad de El Zapote de los Cázarez, en la zona serrana de Mocorito, Sinaloa.

La publicación señaló que El Yukito fue detenido al interior de un inmueble. También se reportó la presencia de otras personas, aunque las autoridades no habían informado cuántas fueron aseguradas ni cuál era su situación jurídica.

El operativo se realizó por tierra y aire en la comunidad de El Zapote de los Cázarez, ubicada en la zona serrana del municipio de Mocorito. Foto: Especial. Foto: Especial.

De acuerdo con la nota, El Yukito era hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko” o “El 09”, quien durante varios años había sido identificado como operador de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, el texto señaló que Rosario Fidel Angulo Soto estaba vinculado entonces con la estructura de El Chapo Isidro, aliado de Los Mayos contra Los Chapitos.

El operativo contó con el apoyo de un helicóptero Black Hawk y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, utilizadas para la extracción del detenido y su traslado ante la Fiscalía General de la República.

La captura de El Yukito muestra que las operaciones federales alcanzaban a integrantes de la estructura regional de Meza Flores, incluso a personas con antecedentes de relación con otras facciones del Cártel de Sinaloa.

31 de julio de 2026.

“Narcoterrorismo nueva generación”, Jorge Fernández Menéndez

Fernández Menéndez analizó la nueva configuración del crimen organizado y los cambios en los liderazgos después de la caída de El Mayo Zambada y de otros dirigentes.

El columnista sostuvo que el Cártel de Sinaloa ya no podía entenderse como una organización unificada y que la guerra había producido un nuevo equilibrio entre grupos y familias.

En ese contexto, describió a El Chapo Isidro como uno de los personajes que habían sobrevivido a la guerra anterior entre los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel de Juárez contra el grupo de Sinaloa.

Meza Flores fue identificado como heredero de los Beltrán Leyva y como un dirigente que operaba entre Sinaloa y Sonora. El autor consideró que su capacidad de supervivencia le había permitido adquirir mayor poder en el nuevo escenario criminal.

La columna también analizó a Los Mayos, Los Chapitos, el grupo de El Guano, los Cabrera Sarabia y el CJNG, además de otras organizaciones regionales.

La publicación ofrece una valoración de la posición que había alcanzado Meza Flores: de sobreviviente de la antigua guerra entre cárteles a uno de los dirigentes con mayor influencia en el nuevo mapa criminal del noroeste.

2 de octubre de 2026.

“El Mayito Flaco: en la mira”, Jorge Fernández Menéndez

La columna se centró en la presión estadunidense contra Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, pero también aportó información sobre las alianzas que sostenían su organización.

Fernández Menéndez señaló que el Departamento del Tesoro había anunciado sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con la facción de Los Mayitos, mientras que la DEA había difundido una nueva ficha de búsqueda de Zambada Sicairos.

Según el texto, la ficha ubicaba en Ciudad de México su último paradero conocido y ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La columna recordó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, el 9 de septiembre de 2024 El Mayito Flaco había autorizado operaciones coordinadas contra Los Chapitos. En esa guerra se habían sumado diferentes organizaciones aliadas de El Mayo, entre ellas El Chapo Isidro, Los Rusos y Los Cabrera Sarabia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como contra operadores, empresarios y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Especial

El autor también señaló que la alianza de Los Mayos se había fortalecido con el apoyo de operadores financieros, jefes de células y redes políticas.

La publicación vuelve a colocar a El Chapo Isidro dentro del bloque de aliados de El Mayito Flaco. También muestra que la presión internacional sobre Los Mayos no se limitaba a sus dirigentes principales, sino que buscaba alcanzar a sus redes financieras y operativas.

12 de octubre de 2026.

“Indiferencia”, Jorge Fernández Menéndez

En una columna sobre la violencia en Sinaloa y la respuesta del gobierno federal, Fernández Menéndez describió la confrontación entre Los Mayitos y Los Chapitos y señaló que el control de buena parte del estado había quedado en manos de los aliados del hijo de El Mayo.

Entre esas organizaciones mencionó a Los Rusos, Los Cabrera y a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, a quien describió como un personaje que parecía seguir creciendo.

El autor sostuvo que la disputa ya no se limitaba a Los Mayitos y Los Chapitos, pues también podía estar configurándose una confrontación con el CJNG, al que atribuyó apoyo y protección a Los Chapitos.

La columna hizo referencia a la violencia en el penal de Mazatlán, donde se reportaron enfrentamientos entre integrantes de ambas facciones, y cuestionó la capacidad de las autoridades para recuperar el control de la entidad.

La publicación confirma que, para octubre de 2026, El Chapo Isidro seguía siendo considerado un actor en expansión dentro del bloque aliado con Los Mayos.

27 de octubre de 2026.

“El Guano, la sierra, las elecciones”, Jorge Fernández Menéndez

La columna se centró en Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, y en su control territorial sobre la sierra de Badiraguato y el llamado Triángulo Dorado.

Fernández Menéndez describió a El Guano como uno de los cuatro grupos que disputaban Sinaloa, junto con Los Chapitos, Los Mayos y la organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores.

El texto señaló que El Chapo Isidro, heredero de los Beltrán Leyva, era enemigo histórico de El Chapo Guzmán y de su hermano El Guano.

Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, y los hijos del exlíder del cártel de Sinaloa, heredaron su negocio dentro de dicha organización criminal. Foto: Especial

La columna también describió el cambio de alianzas: primero se había ubicado a El Guano del lado de La Mayiza, pero posteriormente la alianza entre Los Mayos y El Chapo Isidro había colocado a ambos grupos en una posición adversa tanto a Los Chapitos como a El Guano.

Fernández Menéndez sostuvo que El Guano mantenía su propio territorio, rutas y fuerza armada en la sierra, mientras que Los Chapitos habían recurrido al dinero, las armas y los sicarios del CJNG.

La columna abordó además señalamientos publicados por Héctor de Mauleón sobre una supuesta reunión entre Ariadna Montiel y El Guano en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en 2024, con presuntos fines electorales. Montiel rechazó haber tenido relación o haberse reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. La versión debe mantenerse como una acusación periodística controvertida.

Esta publicación muestra que la alianza de El Chapo Isidro con Los Mayos no sólo se dirigía contra Los Chapitos. El grupo también aparecía enfrentado a El Guano, lo que ampliaba el número de adversarios de la organización de los Beltrán Leyva en la sierra.

28 de octubre de 2026.

“¿Quién era ‘El Chuy Peñuelas’ y por qué EU ofrecía 5 millones de dólares por su paradero?”, David Vicenteño

Excélsior publicó un perfil de Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy Peñuelas”, identificado por información del Centro Nacional de Inteligencia como uno de los principales operadores del tráfico de drogas para Fausto Isidro Meza Flores.

La nota señaló que El Chuy Peñuelas había trabajado para El Chapo Isidro y que anteriormente había colaborado con Rafael Caro Quintero.

Su célula operaba desde principios de siglo en la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. También supervisaba laboratorios para procesar goma de opio y, posteriormente, habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

La publicación identificó como integrantes de su estructura a sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, además de Efraín Mendívil Figueroa, Adelmo Núñez Molina y los hermanos Raúl y Juana Payán Meraz.

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad citadas por la nota, la organización operaba en Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

El texto indicó que las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura y que existía una orden de aprehensión con fines de extradición.

También recordó que las acciones contra el Cártel de Guasave habían incluido la captura de Pedro Inzunza Noriega y el abatimiento de su hijo, Pedro Inzunza Coronel.

El Chuy Peñuelas aparece como uno de los operadores de mayor relevancia de la organización de El Chapo Isidro. La publicación permite conocer la estructura regional e internacional que, según las autoridades citadas, sostenía las actividades de producción y distribución de drogas.

29 de octubre de 2026.

“Seguridad: golpes y exigencias”, Jorge Fernández Menéndez

En esta columna, Fernández Menéndez abordó la presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad y los operativos realizados contra distintos grupos criminales.

Al referirse a Sinaloa, el autor destacó el abatimiento de Jesús González Peñuelas, “El Chuy Peñuelas”, identificado como un objetivo prioritario de Estados Unidos y segundo al mando de la estructura del Cártel de Guasave, encabezada por El Chapo Isidro.

Foto: Especial.

La columna describió la muerte de González Peñuelas como uno de los golpes más importantes contra esa organización durante los días previos.

El autor también señaló que, aunque las detenciones y los operativos afectaban las estructuras criminales, resultaban insuficientes si no se desmantelaban las redes políticas y de protección que permitían su operación.

La muerte de El Chuy Peñuelas representó otro golpe contra el círculo operativo de Meza Flores. Después de las acciones contra El Pichón, El Sagitario, El 24 y El Yukito, el abatimiento de uno de los principales operadores de tráfico de drogas volvió a afectar la estructura del Cártel de Guasave.

20 de noviembre de 2026.

“Operativo contra capo desata reacción; Guasave, en vilo por bloqueos y balaceras”, Jesús Bustamante

Un operativo de fuerzas federales en el norte de Sinaloa para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, provocó enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en al menos cinco municipios.

La publicación informó que el despliegue se realizó en Guasave y derivó en una reacción armada que obligó a las autoridades estatales a pedir a la población que permaneciera resguardada y evitara las carreteras.

La violencia interrumpió el partido de beisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, que se disputaba en el Kuroda Park. Los asistentes tuvieron que resguardarse dentro del estadio después de escuchar detonaciones de arma de fuego.

La nota reportó bloqueos en la carretera México 15, la autopista Benito Juárez y caminos vecinales. También mencionó incidentes en Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Ahome.

Se reportaron vehículos incendiados, ponchallantas y cierres de circulación que dejaron a decenas de automovilistas atrapados. Algunos hospitales recibieron a hombres heridos, aunque al momento de la publicación no existía un saldo oficial completo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el enfrentamiento comenzó después de una agresión contra personal federal y pidió evitar las zonas afectadas.

En el apartado de contexto, la publicación recordó que El Chapo Isidro había operado desde la década de 1990, que había tenido vínculos con Amado Carrillo Fuentes y posteriormente con la organización de los Beltrán Leyva, y que había sido relacionado con la disputa criminal en Sinaloa y Sonora.

En ese momento, la nota todavía señalaba que no se había confirmado su detención.

El Kuroda Park cuenta con una capacidad total para 8,000 espectadores. Instagram: algodonerosdeguasavemx

Esta publicación documenta la reacción violenta que siguió al operativo y el impacto de la acción federal sobre la población de Guasave y municipios cercanos. Es importante conservar su carácter inicial: cuando fue publicada, la captura aún no estaba confirmada oficialmente.

Los aficionados buscaron resguardo en el Kuroda Park tras la interrupción del juego entre Algodoneros y Venados. Redes sociales

21 de noviembre de 2026.

“VIDEO: Defensa confirma captura de ‘El Chapo Isidro’ tras noche violenta en Sinaloa”, MC Martínez

Horas después, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, durante un operativo realizado el 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La dependencia informó que, junto con Meza Flores, fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero.

De acuerdo con la Defensa, las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral.

En el despliegue participaron fuerzas especiales de la Guardia Nacional, identificadas como “Lobos”, y del Ejército, conocidas como “Murciélagos”, además de personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La publicación describió una operación en tres etapas: localización de los objetivos mediante recursos tecnológicos, establecimiento de un perímetro de seguridad y entrada al inmueble para concretar las detenciones.

Durante la segunda etapa, las fuerzas federales fueron atacadas con disparos de armas de fuego y explosivos. Los elementos de seguridad ingresaron al inmueble y lograron detener a los tres objetivos.

Después de verificar sus identidades, los detenidos fueron extraídos de la zona y trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de las autoridades ministeriales.

La detención de “El Chapo Isidro”, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, desató una ola de violencia y enfrentamientos en varios municipios de ese estado. #LoDijoZea #NoticiasImagen Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Francisco Zea de lunes a viernes en punto de las 6:30 am por Imagen Televisión. TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.instagram.com/imagenzea Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X Imagen Noticias con Francisco Zea: https://x.com/imagenZea X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.facebook.com/ImagenZea/ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.

La Defensa también informó que, después de las detenciones, se registraron bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Las autoridades desplegaron un plan antibloqueo para retirar los obstáculos y recuperar la circulación.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores representa el punto culminante de esta etapa de la cronología. Después de décadas de permanecer prófugo y de haber sido incluido por el FBI en su lista de los diez fugitivos más buscados, fue detenido en Guasave mediante una operación de fuerzas especiales con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

La detención también alcanzó a dos integrantes que, según la Defensa, ocupaban posiciones relevantes dentro de su organización: el segundo al mando y un operador financiero.

Balance documental del periodo 2024-2026

Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2026, la cobertura de Excélsior permite observar cuatro transformaciones en la trayectoria de Fausto Isidro Meza Flores.

1. De aliado regional a integrante central de la alianza de Los Mayos. En septiembre y octubre de 2024, las columnas de Jorge Fernández Menéndez lo identificaron como uno de los principales aliados de Ismael Zambada Sicairos en la guerra contra Los Chapitos. Su grupo aportó una estructura con presencia en el norte de Sinaloa y Sonora, además de una rivalidad histórica con la familia Guzmán.

2. La estructura de producción y tráfico de fentanilo. Los aseguramientos de diciembre de 2024 y las detenciones de El Gallero, El Pichón y otros operadores permitieron reconstruir una cadena que, de acuerdo con las publicaciones y los señalamientos oficiales citados, conectaba a Meza Flores con laboratorios, almacenamiento, producción de pastillas y distribución internacional.

3. La presión estadounidense y el desmantelamiento del círculo cercano. En febrero de 2025, el FBI incluyó a Meza Flores entre sus diez fugitivos más buscados y ofreció cinco millones de dólares por información para capturarlo. En 2025 y 2026, las autoridades mexicanas golpearon a su entorno con el abatimiento de El Pichón, la captura y posterior entrega de El Sagitario, la vinculación a proceso de El 24, la detención de El Yukito y el abatimiento de El Chuy Peñuelas.

El Chapo Isidro fue escoltado por un convoy militar. Foto: Cuartoscuro.

4. La captura del dirigente. El 20 de noviembre de 2026, fuerzas especiales detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores en Guasave, junto con Germán “N”, “Serafín”, y José “N”, señalado como operador financiero. La Defensa confirmó el resultado al día siguiente.

El periodo muestra cómo una organización que había sobrevivido a la derrota histórica de los Beltrán Leyva aprovechó la ruptura del Cártel de Sinaloa para ganar influencia en el norte de Sinaloa. También documenta cómo la presión federal e internacional fue alcanzando, de manera sucesiva, a sus operadores financieros, logísticos y de producción, hasta llegar al propio dirigente.

La detención de El Chapo Isidro en Guasave cerró una etapa de más de una década en la que Fausto Isidro Meza Flores logró mantenerse como uno de los principales herederos de los Beltrán Leyva y un actor determinante en el reacomodo criminal de Sinaloa. Antes de llegar a él, las autoridades golpearon a integrantes de su círculo más cercano, entre ellos Pedro Inzunza Coronel, El Pichón; Pedro Inzunza Noriega, El Sagitario, y Jesús González Peñuelas, El Chuy Peñuelas. Su captura, junto con la de su presunto segundo al mando y un operador financiero, representó el golpe más directo contra la estructura que encabezaba. La historia documentada por Excélsior permite seguir el ascenso, las alianzas, la expansión y la caída de un dirigente que sobrevivió a sucesivas reconfiguraciones del crimen organizado en el noroeste del país.