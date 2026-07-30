Gobierno federal destinará 2 mil mdp para combatir el sargazo en Quintana Roo

Ante la problemática que se ha convertido ya el sargazo en las costas del sur del país, particularmente en el estado de Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia integral de atención de esta alga marina.

De acuerdo con la mandataria, la inversión dada a conocer tiene por objetivo, incrementar la capacidad de recolección en el mar, proteger las principales playas turísticas y reducir el impacto ambiental y económico que genera el sargazo.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado explicó que el plan contempla la adquisición de más embarcaciones sargaceras, la instalación de nuevas barreras de contención en el mar y el reforzamiento de las labores de limpieza en las playas.

Sheinbaum precisó que las acciones se concentrarán en las cinco zonas turísticas más importantes del estado, atendiendo un total de entre 40 y 50 kilómetros de litoral:

Cancún.

Cancún. Playa del Carmen.

Puerto Morelos.

Tulum.

Mahahual.

Se atenderá un total de entre 40 y 50 kilómetros de litoral en dos etapas. Foto: Especial

Asimismo, hizo un llamado a turistas nacionales e internacionales para continuar visitando Quintana Roo, al asegurar que el destino cuenta con numerosas playas limpias y libres de sargazo.

Estrategia se desarrollará en dos etapas

Desde Palacio Nacional, el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la estrategia se desarrollará en dos etapas:

La primera , prevista para 2026, contempla una inversión de 768.7 millones de pesos, con la que se incrementará la capacidad de recolección a mil 870 toneladas diarias. Para ello se incorporarán dos remolcadores, seis sargaceros costeros, se instalarán 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera para proteger las playas de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

, prevista para 2026, Para ello se incorporarán dos remolcadores, seis sargaceros costeros, se instalarán 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera para proteger las playas de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual. La segunda etapa, programada para 2027, permitirá elevar la capacidad de recolección hasta 4 mil toneladas diarias mediante la adquisición de más buques sargaceros, la colocación de nuevas barreras de contención y el fortalecimiento del equipo destinado a la limpieza de playas.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que los próximos 1 y 2 de octubre se llevará a cabo una reunión mundial sobre el sargazo, en la que participarán diversos países para analizar soluciones al fenómeno.

Añadió que Japón ha manifestado su interés en colaborar con México mediante el apoyo de embarcaciones especializadas para la recolección de sargazo, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para enfrentar este desafío ambiental.