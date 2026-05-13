Crisis financiera golpea gestión de Sansores en Campeche 

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reconoció que su administración enfrenta una crisis de liquidez que ha complicado el pago de servicios básicos, incluida la energía eléctrica de oficinas gubernamentales.

Durante una declaración pública, la mandataria señaló que su gobierno tuvo que solicitar una prórroga de tres semanas para cubrir el recibo de luz, luego de los recortes a los recursos federales disponibles para el estado.

No tuvimos para pagar la luz, porque nos quitaron de los 6 mil millones que nosotros disponemos, porque además ya viene etiquetado, nos quitaron ya 4 mil 800 y van por otros 700, entonces de qué vamos a vivir. Tuvimos que pedir una prórroga, como en los pueblos, de tres semanas para juntar los centavitos para pagar la luz. Y esta es la última vez que pido prórroga. No hay para la luz, pues no trabajamos, apagamos la luz, cerramos todo”, dijo.

Sin embargo, mientras el gobierno estatal reporta falta de recursos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 13 mil 448 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023. De ese monto, 283 millones de pesos continúan sin ser aclarados.

En programas específicos, como el de agua potable, casi la mitad del presupuesto ejercido no fue debidamente justificado. En materia de obra pública, la ASF también reportó posibles actos de colusión por más de 70 millones de pesos.

A nivel estatal, la Auditoría Superior del Estado de Campeche identificó anomalías en dependencias de salud y seguridad, así como recursos ejercidos sin reportarse oportunamente.

Pese a este contexto, el Congreso local autorizó la contratación de deuda por mil millones de pesos a un plazo de 20 años. Con los intereses, el monto total a pagar podría superar el doble del financiamiento original.