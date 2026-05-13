No se han encontrado irregularidades cometidas por Rocha: Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ni su gobierno, ni la Fiscalía General de la República e incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) han investigado o encontrado alguna conducta ilícita del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Tampoco se encontró responsabilidad en el caso de la supuesta reunión con Ismael Zambada “El Mayo”, poco antes de que el delincuente fuera llevado a Estados Unidos.

“No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación.

“El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia fiscalía, pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la fiscalía”, expuso Sheinbaum.

Respecto a las denuncias de irregularidades durante la elección de 2021, la titular del Ejecutivo destacó que los anteriores consejeros del INE no encontraron prueba alguna de que Rocha hubiera incurrido en alguna irregularidad, por lo que ese tema no tiene sustento.

Dijo que las versiones periodísticas de colusión del crimen organizado con Rocha durante los comicios de 2021, para llegar a la gubernatura no fueron comprobadas en su momento por alguna autoridad competente.

“No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara, que evaluara el Tribunal Electoral, que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Eso significa que no hubo ninguna prueba.

“Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba, o sea, no estaban las nuevas autoridades del INE”, insistió Shinbaum.

La presidenta reiteró que en el caso de la solicitud de arresto con fines de extradición solicitada por el gobierno de los Estados Unidos contra Rocha, y otros funcionarios sinaloenses, su gobierno actúa en correspondencia con el de los Estados Unidos, pues su administración ha solicitado extradiciones que no se han otorgado.

“Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México y Estados Unidos nos ha dicho, 'en el marco de nuestras leyes: necesitamos pruebas'”, recalcó.

Dijo que en este caso se encuentran solicitudes de extradición ligadas al caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y de personas ligadas al contrabando de combustibles desde Estados Unidos, conocido como huachicol fiscal.