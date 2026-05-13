Defendió a sus hijos del acoso escolar y terminó cinco días en prisión en Tlaxcala

José Cuatepitzi, padre de familia, denunció que fue encarcelado después de señalar presuntos actos de discriminación y maltrato contra sus hijos en la escuela primaria multigrado Niños Héroes de Chapultepec, en el municipio de Apizaco.

Efectivamente estuve preso. Anteriormente me pusieron a disposición en los separos, pero el día de ayer fui liberado gracias a la activista tlaxcalteca Yeny Charrez Carlos, quien llevó mi caso. Todo ocurrió porque una maestra de la escuela a la que asisten mis hijos, de 11 y 14 años, los discriminaba y los agredía físicamente. Además, tenía diferencias conmigo y se desquitaba con ellos; incluso fueron acosados”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, tras detectar estas conductas presentó quejas ante distintas instituciones, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado y el DIF.

Levanté la voz, presenté quejas ante Derechos Humanos, la SEP y el DIF. También me manifesté en Tlaxcala y acudí a Palacio de Gobierno. Me agendaron una cita con Homero Meneses, quien prometió resolver el caso, pero no se cumplió. Tardaron en dar una resolución y yo temo por la integridad de mis hijos, porque están siendo víctimas de acoso. Al día de hoy ya no asisten a la escuela”, afirmó.

Sin embargo, la directora del plantel lo denunció por el delito de amenazas, lo que derivó en su detención y posterior internamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del estado.

La abogada y activista Yeny Charrez señaló que durante la audiencia del 7 de mayo demostraron ante el juzgado que las acusaciones en contra de José Cuatepitzi carecían de sustento.

Se desmontó ante el juzgado que todas las declaraciones de esta maestra en contra del señor José eran improbables, porque presentamos pruebas institucionales y no solo dichos. Comprobamos que hay una invitación al odio y que Don José, sus hijos y su esposa están en riesgo”, sostuvo.

Charrez subrayó que el delito de amenazas no amerita prisión preventiva, ya que no está tipificado como delito grave.

“Lo principal es preguntarse quién tiene interés en meter a la cárcel a Don José. Si no hubiera contado con defensa legal, posiblemente sería un número más de personas inocentes en el Cereso”, agregó.

José Cuatepitzi permaneció cinco días en prisión y el 7 de mayo una jueza le dictó auto de libertad.

Imagen Televisión solicitó una entrevista con el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.