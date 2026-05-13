Marina realiza simulacro de toma de rehenes para Mundial 2026

A 30 días para el arranque de Mundial de Futbol, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, elementos de la 20 Zona Naval, Fuerza de Tarea Copa Mundial FIFA 2026 y de la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina (UNOPES), realizaron el “Simulacro de Apoderamiento de Instalaciones y Toma de Rehenes”, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco, Oaxaca.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) informó que el operativo, realizado el martes pasado, tuvo el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y de respuesta inmediata del personal, en coordinación con autoridades de las tres órdenes de gobierno y aeroportuarias.

Estas acciones forman parte de las operaciones de preparación y seguridad que realiza la Marina en el marco de la próxima Copa Mundial FIFA 2026. Cuartoscuro

Se puso particular interés en la atención de situaciones de crisis de alto impacto que pudieran poner en peligro la integridad de la población civil, así como reforzar los protocolos de actuación interinstitucional en materia de seguridad nacional y aviación civil, en las instalaciones estratégicas aéreas.

La Marina detalló que para cumplir los objetivos se ejecutaron procedimientos tácticos especializados para la neutralización de amenazas, aseguramiento del área, rescate de rehenes y restablecimiento del orden.

Indicó que estas acciones forman parte de las operaciones de preparación y seguridad que realiza la Marina en el marco de la próxima Copa Mundial FIFA 2026, con el propósito de contribuir a garantizar entornos seguros para la ciudadanía y visitantes nacionales e internacionales.

fdm