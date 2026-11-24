Cada depósito de nómina concentra información de distintas áreas de una empresa. Las horas trabajadas, los cambios de sueldo y las deducciones deben convertirse en un pago que el empleador pueda revisar y el trabajador entender.

Crehana busca conectar esas tareas con inteligencia artificial. A través de Crehana Pay, combina un motor de cálculo propio con capacidades orientadas a identificar posibles inconsistencias antes de autorizar la nómina, lo que permite que los responsables revisen las diferencias y realicen ajustes antes de que lleguen al pago del trabajador.

Con la herramienta también se permite consultar bases, fórmulas y conceptos que intervienen en cada remuneración. Esa transparencia aporta información para explicar de dónde proviene una deducción o por qué cambió un monto, mientras Recursos Humanos y Finanzas mantiene la supervisión del proceso.

Con esta incorporación, Crehana lleva su apuesta por una plataforma inteligente de recursos humanos a la administración de salarios, un proceso crítico para las empresas. Su objetivo en México es superar los 100 mil empleados cuyas nóminas sean procesadas mediante la solución.

La solución, además, contempla las particularidades del caso mexicano, donde el proceso incluye retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR), cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y conceptos relacionados con el Infonavit, además de prestaciones e incidencias laborales.

La herramienta, diseñada para operar en menos de tres meses, resulta especialmente útil en el contexto de lasreformas laborales, al permitir que las empresas evalúen cómo los cambios en jornadas, horas extra e incidencias se reflejan en las remuneraciones. Las simulaciones ayudan a anticipar su efecto en los costos antes de autorizar ajustes.

Seguridad en el manejo de la nómina

En este ecosistema la protección de los datos de trabajadores y negocios es fundamental, por lo que la compañía cuenta con la certificación ISO 27001 y emplea cifrado durante la transmisión y el almacenamiento de información.

La plataforma también considera roles y permisos para administrar los accesos, así como registros de operaciones que permiten dar seguimiento a las acciones realizadas. Después de la autorización, el flujo incluye el timbrado de los comprobantes fiscales y la gestión de pagos; los colaboradores pueden consultar sus recibos.

“Crehana Pay muestra el porqué de cada cálculo antes de pagar, y lo conecta con la asistencia real de cada persona”, explicó Diego Olcese, CEO y cofundador de Crehana. La herramienta se integra con Crehana Time, un módulo de control de asistencia que permite mantener control y conteo de turnos, horas extra e incidencias de los trabajadores para mantener su relación con la nómina.

De la capacitación a la administración de salarios

La entrada a nómina amplía el mercado de Crehana, cuyo negocio evolucionó del aprendizaje digital hacia soluciones empresariales de recursos humanos. Crehana Pay complementa una oferta que incluye reclutamiento, capacitación, desempeño, clima laboral, administración de personal y asistencia.

México es prioritario para consolidar este servicio, por lo que la estrategia buscará tanto ampliar la relación con sus clientes actuales como atender a otras empresas que buscan modernizar su operación.

Para la implementación, Crehana prevé configurar los parámetros de cada organización y realizar pruebas en paralelo con su sistema actual. La compañía cuenta con equipos locales y distintos canales de atención, una cercanía que busca facilitar la transición de los responsables de nómina hacia la nueva herramienta.