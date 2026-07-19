Crecida del Río Bravo mantiene en alerta a Nuevo Laredo; hoy alcanzará su máximo nivel

El Río Bravo se encuentra a pocas horas de alcanzar su nivel máximo; sin embargo, autoridades de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo en Tamaulipas, aseguraron que no existe riesgo de desbordamiento que represente una amenaza para la población.

De acuerdo con el reporte emitido a las 9:00 de la mañana de este domingo 19 de julio, el afluente registra un nivel de 17.18 pies (5.24 metros), aunque los pronósticos hidrológicos indican que podría incrementarse alrededor de 1.7 pies más, hasta alcanzar una cresta estimada de 18.80 pies (5.73 metros) durante el transcurso de la tarde.

La dependencia explicó que el monitoreo del río se mantiene de manera permanente en coordinación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y con base en los modelos del National Weather Service (NOAA), los cuales prevén que, una vez alcanzado el punto máximo, el nivel del agua comenzará a descender rápidamente.

Se espera que para la mañana del lunes el Río Bravo ya se ubique por debajo del nivel de banco, manteniendo una disminución gradual durante los días posteriores.

Aunque la creciente es considerada importante, Protección Civil enfatizó que no existe un escenario que ponga en riesgo a la población ni se prevén afectaciones por desbordamiento en la ciudad.

¿Qué acciones y recomendaciones hacen las autoridades?

No obstante, elementos de la corporación mantienen recorridos de vigilancia en zonas bajas, áreas recreativas y puntos cercanos al cauce donde la fuerza y velocidad de la corriente podrían representar un peligro para quienes se acerquen.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no ingresar al Río Bravo, respetar los acordonamientos y cierres preventivos, evitar actividades recreativas o de pesca en sus márgenes y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.