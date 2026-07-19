Trampa en redes sociales: le ofrecen camioneta en Tlaxcala y lo despojan de $300 mil

En Tlaxcala, citan por redes sociales a un hombre para venderle una camioneta y le roban un fuerte cantidad de dinero en el municipio de Calpulalpan.

La víctima, identificado como Enrique N.,originario del municipio de Tocatlán fue contactado por internet y citado en el municipio de Calpulalpan para compra de una camioneta Nissan Frontier blanca, que todo parecía indicar era una muy buena oferta.

Sin embargo, una vez que llegó al punto donde fue citado, los presuntos vendedores le pidieron que bajará del auto y los acompañará, ya que la unidad que iba a comprar la estaban lavando, metros más adelante , los supuestos vendedores amagaron y despojaron de una bolsa donde Enrique N., llevaba el dinero, luego huyeron.

La victima pidió apoyo al 911, elementos de la policía municipal acudieron al llamado, aunque se dio una persecución, ya que en la bolsa donde llevaba el dinero iba el celular con activación de GPS. Sin embargo, los delincuentes huyeron al estado de Hidalgo en donde la señal se perdió , logrando huir con 300 mil pesos en efectivo.

Las autoridades recomendaron a la víctima denunciará ante la Fiscalía de Tlaxcala, el robo y recomiendan a la ciudadanía no caer en la trampa de los estafadores, ya que además de perder su patrimonio ponen en riesgo su vida.