Sujeto pasará cuatro meses en prisión por amenazar a su hermana

Tras acreditar su responsabilidad en el delito de amenazas en agravio de su hermana, la Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una sentencia en contra de un hombre por hechos que ocurrieron en 2022 en el municipio de Guadalajara.

Según se comprobó, el 8 de agosto de 2022, la víctima se encontraba en su domicilio en la colonia La Huerta en el municipio de Guadalajara.

A ese lugar llegó su hermano, Mario “N”, quien le manifestó que la sacaría de la vivienda y profirió improperios en su contra.

Posterior a la respuesta de la víctima, el ahora sentenciado se retiró del inmueble.

Una vez que el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia tuvo conocimiento del asunto, abrió la carpeta de investigación y presentó ante el juez los datos correspondientes.

El Tribunal de Enjuiciamiento realizó el desahogo de pruebas e impuso a Mario “N” la pena de prisión de cuatro meses y 15 días, además del pago de 23 mil 400 pesos por concepto de reparación del daño.