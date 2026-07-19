Jueza federal es suspendida por actos de dilación procesal, hostigamiento y violencia laboral

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Una Jueza de Distrito de la región Bajío del país fue suspendida de su cargo, por presuntamente incurrir en actos de dilación procesal, hostigamiento y violencia laboral, tras una sanción impuesta por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

El organismo también impuso esta medida cautelar en contra de la juzgadora por obstruir el desarrollo de un procedimiento especial de seguimiento en el órgano jurisdiccional.

Rufino H León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, indicó que la suspensión de la jueza busca salvaguardar el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional, proteger a las personas involucradas e impedir la obstaculización de la investigación.

Indicó que ningún juzgador puede utilizar su investidura para vulnerar la dignidad de quienes integran los órganos jurisdiccionales y tampoco para poner en riesgo el derecho de la sociedad a una justicia pronta y eficaz.

El TDJ informó, en relación con este caso, que a finales de abril del año en curso, la Coordinación Regional de Visitaduría Región Centro-Bajío, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, a cargo de Iram Zúñiga Pérez, inició un Procedimiento Especial de Evaluación en contra de la sancionada.

Se explicó que se recibieron algunas quejas en contra de la juzgadora, lo que llevó a que se encontraran diversas irregularidades, consistentes en la dilación sin fundamento de diligencias jurisdiccionales, acoso laboral y obstaculización del desarrollo de la visita.

La Visitaduría Regional Centro-Bajío realizó una inspección física de las instalaciones, con el objetivo de verificar las condiciones operativas; así como realizar entrevistas al personal del juzgado; el análisis del registro estadístico y del control de asistencia; así como evidencia digital de comunicaciones.

El TDJ detalló que se advirtieron deficiencias en la organización y dirección del órgano jurisdiccional, entre ellas, la falta de designación de plazas vacantes, lo que provocó un desequilibrio en las cargas de trabajo y afectación al personal, como casos de ansiedad, pánico, depresión y otras afectaciones físicas y emocionales.

Otra irregularidad detectada en contra de la juzgadora fue la omisión de firmar acuerdos y actuaciones procesales en tiempo; además solicitaba posteriormente modificar las fechas de elaboración aun cuando ya se hubiesen publicado.

tituciones comprometidas con esclarecer los hechos y avanzar en el proceso de pacificación. Este crimen no quedará impune", concluyó el funcionario.