La producción de limón persa con destino a mercados internacionales continúa en expansión en México, impulsada por el crecimiento de la demanda externa y la incorporación de nuevas superficies de cultivo. En este contexto, la empresa agroindustrial Citrus Patrimonial informó sobre la adquisición de 150 hectáreas adicionales en el sur de Yucatán, donde desarrollará nuevos plantíos destinados principalmente a exportación.

De acuerdo con Rodrigo Castilla, vicepresidente de la compañía, el predio —denominado Jaguar 5 y ubicado cerca de la frontera con Quintana Roo— será destinado al cultivo intensivo de limón persa para atender requerimientos de compradores en Estados Unidos y países de Asia.

Crece producción de limón de exportación; empresa agroindustrial amplía cultivos en Yucatán Excélsior

El directivo señaló que Estados Unidos concentra alrededor del 98 por ciento de las exportaciones mexicanas de limón, en un mercado global valuado en aproximadamente 19 mil millones de dólares. En este contexto, las ventas externas del producto alcanzan los 3 mil 438 millones de dólares, de los cuales cerca de 822 millones corresponden a México.

Uno de los factores que favorecen este cultivo es su producción continua durante todo el año, ya que puede registrar hasta 14 cortes en un periodo de 12 meses, lo que permite mantener un flujo constante de oferta tanto para el consumo interno como para los mercados internacionales.

La empresa informó que el modelo de operación contempla la participación de inversionistas mediante certificados vinculados a unidades productivas dentro de los campos de cultivo. Según la compañía, los árboles alcanzan su etapa productiva en un periodo aproximado de 48 meses, tras lo cual se distribuyen utilidades entre los participantes y la operación agrícola.

Citrus Patrimonial indicó que se encarga del proceso integral, que incluye siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización del producto. Asimismo, señaló que los rendimientos se canalizan a través de un fideicomiso, esquema que, de acuerdo con la firma, busca brindar certidumbre jurídica y operativa a los inversionistas.

Crece producción de limón de exportación; empresa agroindustrial amplía cultivos en Yucatán Excélsior

La expansión de las superficies cultivadas ha derivado también en la generación de empleos en comunidades rurales de Yucatán. La empresa estima que la apertura de nuevos campos ha permitido crear alrededor de 300 puestos de trabajo, con jornadas matutinas diseñadas para reducir la exposición a altas temperaturas.

Además del componente productivo, la compañía mencionó que desarrolla iniciativas relacionadas con la protección de abejas y el impulso a la comercialización de productos derivados de la apicultura, como parte de sus acciones en el entorno local.

La ampliación de cultivos de limón persa se inscribe en una tendencia más amplia de crecimiento del sector agroexportador mexicano, que busca responder al incremento sostenido de la demanda internacional y a la diversificación de destinos comerciales.

«pev»