Prioridad será establecer condiciones de paz en Chilapa: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la prioridad del gobierno federal en el municipio de Chilapa de Álvarez es garantizar condiciones de paz y desarrollo para las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento de personas provocado por la presencia de grupos delictivos.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria informó que las acciones de su gobierno se centran en evitar nuevos enfrentamientos y proteger a la población civil mediante el diálogo y la presencia de fuerzas de seguridad en la región.

Sheinbaum Pardo detalló que ya existe presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona, además de que se han entregado alimentos, insumos y atención médica a las familias afectadas.

Asimismo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención especializada luego de acudir a su rescate.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país reiteró que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se trasladó personalmente a Guerrero para coordinar las labores de atención junto con autoridades estatales y federales.

¿Qué grupos están involucrados y que acciones serán aplicadas?

En cuanto a más medidas por aplicar en la zona, están la instalación de mesas de diálogo con los grupos involucrados para buscar una solución de fondo al conflicto en tierras guerrerenses.

Por otro lado, las autoridades informaron que los bloqueos carreteros ya fueron retirados y que continúa la vigilancia en la región para evitar nuevos actos violentos.

Sheinbaum sostuvo que, en caso de confirmarse actividades delictivas, estas serán investigadas y perseguidas por las autoridades correspondientes. Las comunidades afectadas son Alcozacán y Coatzingo, derivado de la disputa entre grupos criminales identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

Como parte del operativo de seguridad, el gobierno de México desplegó más de mil elementos entre Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales para recuperar el control en la zona y brindar seguridad a las comunidades afectadas.

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fdm