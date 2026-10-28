Variante Frankenstein de covid-19 predomina en el país; ¿cuáles son los síntomas?

En la actual temporada invernal que inició este mes de octubre, la variante XFG de covid-19 conocida como “Stratus” o “Frankenstein” es la que está circulando de manera predominante en territorio nacional.

Y aunque no produce síntomas más graves, sino los mismos que ocasiona la infección respiratoria, su capacidad de transmisión podría ser mayor debido a que mutó, ya que se originó de otros linajes de Ómicron.

En entrevista con Excélsior, el infectólogo Alejandro Macías explicó que aunque actualmente ya no se realizan secuencias de todos los virus, se puede inferir que los que están circulando en México, se parecen a los que están presentes en Estados Unidos.

Entonces estamos suponiendo que lo que está circulando es XFG predominantemente, pero no exclusivamente de acuerdo a la epidemiología que se conoce.

El virus de covid-19 está circulando y están cambiando para volverte a infectar. O sea, el virus no quiere matarte, quiere volverte a infectar. Entonces el virus va mutando para que ya no lo reconozcas de la misma manera y te pueda volver a infectar”, señaló.

Ante este panorama, el también internista señaló que para evitar el contagio de cualquier variante de SARS-Cov-2 y del linaje XFG, el cual, es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde junio del año pasado, lo ideal es vacunarse cada año con los biológicos actualizados.

Señaló que la nueva vacuna de Pfizer que aplica el gobierno federal para la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, sí contempla la variante XFG.

La vacuna de Pfizer abarca la variante o el linaje XFG. La vacuna de Moderna, hasta donde entiendo en México va a va a ser de una variante un poquito anterior que es LP.8.”, dijo.

¿Quiénes se deben vacunar contra covid-19?

El infectólogo Alejandro Macías expuso que en general toda la población debería vacunarse contra covid-19, pero se debe hacer énfasis en los siguientes grupos:

Adultos mayores de 60 años

Personas con enfermedades crónicas o condiciones que incrementan el riesgo de complicaciones

Personal de salud

Mujeres embarazadas

Niñas y niños de acuerdo a la edad de vacunación

El resto de las personas, aunque no tengan alto riesgo de complicarse, deben estar conscientes de que todos tenemos riesgo de infectarnos y se pueden poner la vacuna ya sea en el sector privado. Aunque no tengas ninguna condición, tener esas vacunas te puede servir para evitar una enfermedad que te puede poner clínicamente en malas condiciones.

También es una corresponsabilidad cuando convivimos con adultos mayores o que tienen alguna comorbilidad. Entonces, si tienes en casa a una persona de alto riesgo de complicarse, primero vacuna a esa persona, pero también tú vacúnate”, detalló el infectólogo Alejandro Macías.

Diabéticos deben vacunarse contra gripe, covid-19 y neumococo

Por Europa Press

La Federación Española de Diabetes (FEDE) recuerda que las personas con diabetes están incluidas entre los grupos a los que el Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación frente a la gripe, el covid-19 y el neumococo, aunque esta última no requiere una administración anual.

FEDE explica que los niveles elevados de glucosa en sangre interfieren con el trabajo de las células del sistema inmune, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, genitourinarias y de la piel. Además, en las personas con diabetes las infecciones pueden a su vez interferir en los niveles de glucosa, lo que conlleva un peor control de la patología y puede aumentar el riesgo de complicaciones.

Por ello, la federación subraya que es "especialmente importante" que las personas que conviven con esta patología puedan protegerse a través de la vacunación.

Respecto a la gripe, el Ministerio de Sanidad recomienda la vacuna de la gripe a todas las personas a partir de los 60 años y a las personas con diabetes a partir de los 5 años. La diabetes figura también entre los grupos a los que se recomienda la vacuna frente al covid-19 esta temporada, a partir de los 12 años.

Por otra parte, FEDE detalla que, a diferencia de las vacunas de la gripe y el covid-19, la del neumococo no se pone cada temporada, sino que se administra una vez o en pocas dosis, según la edad y la situación de cada persona.