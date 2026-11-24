Por considerar que un Tribunal Colegiado no aplicó la perspectiva de género, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, por segunda ocasión, revisar un asunto de acoso laboral en contra de una investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por unanimidad, el Máximo Tribunal aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que se ordenó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolver con ese método el amparo solicitado por la quejosa.

En la sesión de este martes se resolvió el proyecto del amparo directo en revisión 4341/2026, relacionado con la valoración de las pruebas en un caso de acoso laboral, para establecer si se realizó de manera integral y libre de estereotipos, y si era necesario recabar elementos probatorios adicionales para resolver con perspectiva de género.

Historia

Los antecedentes de este asunto datan de 2014, cuando la quejosa ingresó a la UNAM en una plaza como investigadora y comenzó a recibir insinuaciones e invitaciones de su superior jerárquico, las que rechazó.

Ante esa situación, su contrato laboral pasó de ser anual a trimestral; en 2019 concursó por una plaza, pero se declaró desierta, y en 2021 fue despedida y demandó su reinstalación.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 2024, ordenó la reinstalación de la quejosa y pagarle salarios caídos, sin examinar el presunto acoso, por lo que tramitó un amparo, que fue negado por el Tribunal Colegiado en 2025.

En enero del presente año la SCJN revocó esa sentencia y en abril el Colegiado nuevamente negó el amparo.

Protección

En su proyecto, la ministra Esquivel Mossa explicó que la ausencia de una denuncia en materia de violencia de género, ante las instancias universitarias, no descarta la existencia de acoso.

Al expresar su voto a favor del proyecto, el ministro Arístides Guerrero indicó que se debe fortalecer el acceso a la justicia, particularmente en el caso de las mujeres, que padecen acoso laboral.

“El trabajo debe ser un espacio para construir un proyecto de vida, no un lugar en el que las personas tengan que sacrificar su dignidad para conservar el empleo”, señaló el ministro.