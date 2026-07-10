Consejo de Seguridad Nacional decidió entrega de piloto que llevó a 'El Mayo' a EU: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró este viernes los detalles sobre la entrega a Estados Unidos del piloto implicado en el vuelo que culminó con la captura de Ismael El Mayo Zambada García en julio de 2024.

De acuerdo con la mandataria, la decisión no fue unilateral ni fortuita, sino producto de una evaluación del Consejo de Seguridad Nacional, organismo que determinó su traslado al país vecino junto con otros 91 delincuentes de alto impacto.

El trayecto del piloto de El Mayo Zambada

El caso ha generado múltiples interrogantes. La Fiscalía General de la República (FGR) informó previamente que el piloto, tras el polémico vuelo del ex líder del Cártel de Sinaloa, había sido deportado a México.

Una vez en territorio nacional, el sujeto fue detenido por posesión de armas y, posteriormente, el gobierno de México lo entregó a las autoridades estadunidenses.

"Quien decide los envíos a Estados Unidos es el Consejo de Seguridad Nacional y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Ya la Fiscalía o el propio gabinete de seguridad pueden explicar en particular sobre este piloto", puntualizó Sheinbaum.

FGR investiga al FBI por violación a la soberanía de México

El tema del piloto resurge en un momento de tensión diplomática y de seguridad. Actualmente, la FGR investiga la probable participación del FBI en el presunto secuestro de Zambada, una operación de la cual el gobierno mexicano no fue notificado ni requerido.

“Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de Estados Unidos porque, finalmente, se cede soberanía”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La mandataria recordó que los agentes extranjeros en México deben enviar un informe mensual y no tienen autorización para ejecutar operaciones tácticas como el traslado de capos y recalcó que permitir operaciones no autorizadas del gobierno estadunidense equivale a ceder soberanía.

Contradicciones de EU y la ola de violencia en Sinaloa

El arresto de El Mayo en El Paso, Texas, tras presuntamente ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, destapó lo que Sheinbaum califica como "contradicciones" en el discurso de Estados Unidos. En una carta, el exlíder del cártel de Sinaloa denunció haber sido engañado por Joaquin Guzmán López, su ahijado, para acudir a una reunión donde ambos tomaron dicho avión.

La presidenta cuestionó las distintas versiones norteamericanas: primero aseguraron que los narcotraficantes llegaron por su cuenta a la frontera, y después se reveló que el FBI presuntamente facilitó una avioneta en la periferia “como si fuera una operación”.

Esta operación, catalogada por el gobierno de México como una injerencia sin aviso, tuvo consecuencias mortales. La traición y captura fracturó al cártel de Sinaloa, desatando una severa ola de violencia en el estado.

"Se provoca un conflicto al interior del cártel de Sinaloa por la traición de un miembro a otro, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al gobierno mexicano", dijo la presidenta y afirmó que el trabajo conjunto y transparente entre ambos países es la única vía efectiva para combatir el crimen organizado.