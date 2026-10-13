Francisco pasará 12 años en prisión por violar a su sobrina

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acreditó la responsabilidad penal de Bruno Francisco “N” en el delito de violación equiparada cometido en agravio de sobrina, una menor de edad.

Por lo que el Tribunal de Alzada confirmó la resolución y la autoridad jurisdiccional declaró formalmente ejecutoriada la sentencia privativa de la libertad de 12 años de prisión dictada en su contra.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2008 en un inmueble ubicado en la colonia El Chamizal de la ciudad de Puebla.

La víctima de 8 años de edad acudió al domicilio de su tío político para recoger útiles escolares, instante en que el sentenciado cerró el acceso, la condujo con engaños a una recámara apartada y le colocó en el rostro una tela impregnada con solvente para inmovilizarla y someterla sexualmente.

Posterior a la agresión, el sujeto amenazó a la menor con atentar contra su hermana si revelaba lo sucedido, motivo por el cual la agraviada guardó silencio hasta la etapa adulta, cuando acudió ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia penal correspondiente.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres integró la carpeta de investigación con perspectiva de género y de infancia, desahogando ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento el testimonio de la afectada, así como dictámenes en medicina legal, psicología, criminología y trabajo social, los cuales corroboraron la afectación psicoemocional, los vestigios físicos de la agresión y la autoría material del agresor.

Al resolver el recurso de apelación, el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó de manera unánime la condena de primera instancia, quedando firme la pena de 12 años de prisión para Bruno Francisco “N”, una multa equivalente a 255 días de salario mínimo vigente al momento de los hechos.

Así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la negativa al beneficio de conmutación de sanciones y la condena a la reparación del daño moral y material.