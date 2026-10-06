Ministro Aguilar entrega a Consejería Jurídica proyecto de reforma a la LOPJF y de Amparo

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, entregó, este martes, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y de la Ley de Amparo, con lo que se busca su reestructuración operativa y de autonomía administrativa para los órganos que lo integran.

En el proyecto destaca la creación de un Pleno de Órganos Superiores, y de unidades administrativas para el Máximo Tribunal, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero que seguirán regidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

También se establece el mecanismo de operación de lo que serán dos Secciones, órganos que colaborarán en el desahogo de la carga de trabajo, similares a lo que, en la anterior época, fueron las Salas de la Corte.

El documento fue entregado a la consejera Jurídica, Luisa María Alcalde Luján, para que el proyecto de dictamen sea afinado y entregado al Congreso de la Unión, tras su presentación en el área de Murales de la sede del Máximo Tribunal, en el Centro Histórico.

No es corrección

El ministro presidente Aguilar Ortiz rechazó que la integración de las dos Secciones sea una corrección a la reforma de 2024 con la que desaparecieron las Salas del Máximo Tribunal.

“No es una corrección, yo diría que se prevé un mecanismo para el caso de asuntos que vienen de manera muy recurrente a la Corte y en los cuales el Pleno ya tiene criterio.

“Tenemos aproximadamente 300 asuntos de vigencia anual, en los que la Corte ya tomó una definición, tenemos alrededor de 250, 300, asuntos también en temas de ejecución, que la atención no requiere un análisis a profundidad; entonces creo que la reforma constitucional al ver el mecanismo de las secciones está valorando resolver la carga de trabajo, no la fijación de criterios, no los debates a profundidad, porque eso seguirán siendo del pleno”, explicó el ministro Aguilar Ortiz.

El proyecto establece que las Secciones conocerán de asuntos que no exigen fijar criterios de fondo, como recursos de reclamación, incidentes de inejecución de sentencias, recursos de inconformidad, amparos en revisión que solo impliquen aplicar jurisprudencia o precedentes obligatorios, desistimientos y asuntos improcedentes.

No podrán establecer jurisprudencia, por lo que, si advierten la posibilidad de fijar un criterio, si su resolución puede incidir en el expediente de origen o si no alcanzan mayoría, remitirán el asunto al Pleno.

Administración

El proyecto de reformas establece la creación de unidades administrativas, que de dotarán de autonomía en el manejo de sus recursos, a los órganos que integran al PJF.

“Este año hemos funcionado con una adecuada coordinación, con acuerdos tomados para agilizar estos trámites, pero ahora se va a convertir en atribución y en regulación en la Ley Orgánica.

“Yo creo que todos los órganos superiores ganan bastante en agilidad de cómo se van a tramitar y ejecutar los recursos, y sobre todo el funcionamiento del personal”, explicó.

También se va a crear un Pleno de Órganos Superiores, con los presidentes de todos los órganos que integran al PJF, para la revisión y atención de temas en común.

Altura

Luego de recibir el proyecto, la consejera jurídica de la Presidencia, Alcalde Luján, reconoció a los integrantes del PJF por su elaboración y comentó que espera una discusión de altura en el Congreso.

“Con mucho gusto nosotros recibimos esta propuesta y la vamos a integrar en este paquete que habremos de presentar al Congreso de la Unión. Esperemos una discusión de altura y sobre todo en aras de fortalecer al nuevo Poder Judicial”, comentó la funcionaria.

En el acto de entrega estuvieron Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ); la magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, y el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Gilberto Bátiz García.