Coordinador en San Lázaro reconoce que la mayoría calificada aún no está garantizada

Al advertir que hasta ahora la mayoría calificada para sacar adelante la reforma electoral no está garantizada, el jefe de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que su bancada sí apoyará tal cual la iniciativa que les envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero no hay nada amarrado (…) Yo no puedo asegurar que la mayoría calificada esté construida”, enfatizó el líder de la mayoría en San Lázaro.

A pregunta expresa, Monreal confirmó que el tema que sigue siendo difícil para el consenso entre Morena y sus aliados del PVEM y PT es la representación proporcional.

Ella (la Presidenta) sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales, con nuevas fórmulas de elección, y que el costo de las campañas, junto con el costo de los órganos electorales, es desmedido para una democracia con problemas económicos”, detalló.

En entrevista, Monreal defendió la atribución que la mandataria tiene de enviar su propuesta. Pero también alertó que el tiempo escasea para concretar el consenso requerido y que lograrlo será difícil.

Ante la pregunta de qué era más importante, si la alianza con el PVEM y el PT o la reforma electoral, el también presidente de la Jucopo dijo: “Las dos cosas”.

— ¿Y si no coinciden ambos intereses?, le cuestionaron.

Yo prefiero la alianza, pero tampoco se puede evitar que la congruencia se imponga”, dijo en alusión a la determinación presidencial de enviar su propuesta.

PVEM: ESPERAMOS MAYOR CONSENSO

La confirmación presidencial de que enviará su propuesta de reforma electoral antes de que concluya marzo calentó el ambiente en la Cámara, donde el aliado mayor de Morena, la bancada del PVEM, en voz de su coordinador Carlos Puente dejó en suspenso su voto, bajo el argumento de que desconocen los términos finales de la propuesta.

En entrevista, el legislador agradeció que escucharan las propuestas de partido, pero aclaró que el diálogo en Secretaría de Gobernación no fue para construir una redacción de consenso.

Aunque aclaró que la alianza del PVEM con Morena y el PT “está más sólida y más firme que nunca” para 2027 y 2030 y que el próximo año ganarán la mayoría calificada en la Cámara, Puente reiteró que, una vez que llegue la propuesta presidencial, será relevante buscar el mayor consenso.

Habrá temas en los que tengamos una mayor coincidencia; otros en los que tengamos menos. Y así es como se construye una reforma electoral”, puntualizó el legislador Puente.

