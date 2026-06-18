Continúa búsqueda de 4 desaparecidos tras naufragio en la presa de Zimapán

Las labores para localizar a cuatro personas desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en la presa de Zimapán continúan de manera intensa en la zona limítrofe entre los estados de Hidalgo y Querétaro. En el incidente murió una persona y se reportó un sobreviviente.

Desde las primeras horas de este jueves, equipos especializados de Protección Civil y cuerpos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda en el embalse, considerado uno de los más extensos y profundos de la región.

De acuerdo con información de las autoridades, los trabajos se concentran en distintos puntos señalados por testigos que presenciaron el incidente. Para ello, se utilizan equipos de sonar y herramientas de exploración subacuática que permiten analizar la profundidad y las características del fondo de la presa, con el objetivo de delimitar áreas prioritarias de rastreo.

Las tareas incluyen recorridos de reconocimiento, mediciones de profundidad y la elaboración de estrategias operativas para aumentar las posibilidades de localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

La complejidad de la búsqueda radica en las condiciones del cuerpo de agua, cuya profundidad y relieve dificultan las maniobras de rescate, por lo que los especialistas han recurrido a tecnología de detección para identificar posibles puntos de interés bajo la superficie.

Mientras tanto, familiares y habitantes de comunidades cercanas permanecen atentos al desarrollo del operativo, en espera de resultados que permitan esclarecer lo ocurrido tras el naufragio.

Las autoridades informaron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida y que se mantendrá la coordinación entre corporaciones de ambos estados hasta concluir las labores de localización.