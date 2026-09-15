Consumo de drogas se ha antes de los 16 años, revela informe

En los centros de tratamiento, 63.4% reportó haber probado alguna sustancia entre los 5 y 15 años; casi uno de cada cinco comenzó entre los 10 y 12.

Seis de cada 10 personas que llegaron a centros de tratamiento por consumo de sustancias comenzaron a usar drogas antes de cumplir 16 años. En 2025, 63.4% reportó haber tenido su primer contacto con alguna sustancia entre los 5 y 15 años, revela el Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA).

El inicio se concentra principalmente en la adolescencia temprana: 39.4% comenzó entre los 13 y 15 años; 19% entre los 10 y 12, y 5% cuando tenía entre 5 y 9 años. La edad mediana de inicio fue de 15 años, mientras que la media se ubicó en 15.3.

En otras palabras, casi dos terceras partes de las personas registradas por el SISVEA ya habían comenzado a consumir antes de los 16 años cuando posteriormente llegaron a solicitar atención en alguno de los centros de tratamiento incluidos en el sistema.

Ayer Excélsior publicó que a nivel bachillerato, los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM reportan algún tipo de consumo de sustancias y 1 de cada 3 alumnos consume alcohol.

Alcohol, tabaco y cannabis: las puertas de entrada

El inicio temprano está particularmente asociado con las sustancias que aparecen primero en la trayectoria de consumo.

Tres de cada cuatro personas cuyo primer contacto fue con tabaco comenzaron antes de los 16 años, proporción que alcanzó 70.1% entre quienes iniciaron con cannabis y 58.3% entre quienes comenzaron con alcohol.

El cannabis concentra incluso el mayor porcentaje de primeros contactos entre los 13 y 15 años, con 44.6% de los casos registrados para esa sustancia.

El patrón contrasta con el de los Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), principalmente cristal, cuyo consumo como droga de inicio aparece con mayor frecuencia a edades posteriores.

El cristal entra después, pero llega como droga de impacto

Sólo 21.3% de quienes reportaron a los ETA como droga de inicio comenzó entre los 13 y 15 años. En cambio, 72.7% inició su consumo de estas sustancias a partir de los 16 años y 45.2% después de los 18.

Así, la trayectoria registrada por el SISVEA muestra dos momentos distintos: alcohol, tabaco y cannabis concentran los primeros contactos en edades tempranas, mientras los ETA ganan presencia como sustancias de inicio conforme aumenta la edad.

En 2025, los ETA representaron 10.8% de las sustancias reportadas como droga de inicio, frente a 8.8% en 2021. Desde 2017 desplazaron a los inhalables del cuarto lugar entre las sustancias con las que comienza el consumo.

Pero su peso aumenta de manera mucho más marcada cuando se observa cuál es la sustancia asociada con los problemas que llevan a una persona a solicitar tratamiento.

El 59.2% señaló a los ETA como la principal droga de impacto, de acuerdo con los registros de los centros de tratamiento.

El SISVEA recopiló en 2025 información de 121 mil 552 ingresos en 2 mil 121 centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales de las 32 entidades del país.

El propio informe señala a la adolescencia como el periodo de mayor vulnerabilidad para el inicio del consumo. Los datos muestran que, entre las personas que llegaron a estos centros, la sustancia con la que comenzó su trayectoria no necesariamente fue la que años después terminó asociada con los problemas que las llevaron a buscar tratamiento.