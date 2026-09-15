Comerciantes reportan bajas ventas de banderas artesanales; piden ayuda

OTZOLTEPEC.– Por meses, vecinos de Santa Ana Jilotzingo, en este municipio del Estado de México, y San Pablo Totoltepec, en Toluca, cortaron y cosieron cientos de metros de tela con la esperanza de que nuevamente sus banderas artesanales cubrieran de verde, blanco y rojo las festejos de las fiestas patrias, pero no ha sido así.

Familias como la de Justino Sánchez Segundo, quien tiene su taller en San Pablo Totoltepec, invierten seis meses en la elaboración de las banderas, cuya profesión ha pasado de padres a hijos.

Los artesanos afirman que la tela de sus banderas puede resistir la lluvia y no se decolora en la intemperie. Cuartoscuro

Este trabajo “era muy socorrido”, resaltó, porque durante septiembre en todo el país se adornan coches, oficinas, instituciones y domicilios con el lábaro patrio, mientras que mujeres y hombres usan vestidos tradicionales de adelita y de charro, respectivamente.

Justino cuenta que suelen ser familias “de bajos recursos” quienes ponen a los niños a confeccionar banderas, por lo que van “tomando el amor por el arte” desde pequeños.

Sin embargo, para esta comunidad de artesanos, una de sus principales competencias son los productos elaborados en China, lo que ha afectado la venta del producto que ha llevado a Santa Ana Jilotzingo a ser conocida por la elaboración del lábaro patrio.

En el municipio operan 30 talleres que por décadas han confeccionado banderas de forma artesanal y con material de buena calidad, pero ahora sus ingresos han mermado, pues aseguran que las personas prefieren las chinas.

Laura Elizabeth Sánchez, quien participa en un taller junto con otras 12 personas, sostiene que los elementos artesanales tienen una tela que “resiste la lluvia, la puedes tener a la intemperie y no se decolora”, además de que el tono cromático de la franja verde es el correcto.

Para confeccionarlas, necesitan al menos dos personas que corten la tela, la cosan, una que estampe el escudo y otra que haga los acabados.

Los artesanos de San Pablo Totoltepec y Santa Ana se dicen orgullosos, pues aseguran que sus banderas no sólo han ondeado en viviendas particulares, sino también en oficinas e incluso en el extranjero.

“Estamos motivando a la gente para que celebren estas fiestas patrias con gozo y con alegría porque nuestros antepasados dieron sus vidas para darnos libertad”, explica la artesana, quien solicita ayuda para preservar la comercialización artesanal de sus productos.

Del 15 de agosto al 15 de septiembre con carritos, los artesanos recorren las calles del Estado de México y la Ciudad de México para ofrecer la bandera en diferentes tamaños, así como sombreros, bigotes postizos, vestidos tradicionales y todo lo que represente las fiestas patrias.