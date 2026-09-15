Invierten 1.2% del PIB en construir vivienda; generan 2.4 millones de empleos

El gobierno de México invierte cerca del 1.2 por ciento del producto Interno Bruto (PIB) en la construcción de vivienda.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que se destinan más de 370 mil millones de pesos para la compra de terrenos, la elaboración de los proyectos, la obra civil y los trámites de escrituración.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que por cada vivienda construida se generan al menos cuatro empleos y se impulsa a al menos otras 20 industrias.

Ya se contrataron 600 mil viviendas, pues entonces son 2.4 millones de empleos asociados”, detalló.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la meta del sexenio es que el gobierno federal construya hasta 1.8 millones de viviendas nuevas.

A la fecha, sumando las viviendas que construyen el Infonavit, Conavi y Fovissste, hay 277 mil viviendas en obra y 89 mil asignadas, lo que representa un avance del 37% de la meta.

En dos años se han contratado 667 mil viviendas y se han reestructurado más de 4.5 millones de créditos del Infonavit, señala el reporte de las dependencias federales encargadas de construirlas.

Destinan 1.2% del PIB a la construcción de vivienda

Sheinbaum rectifica la cifra de su Segundo Informe de Gobierno y destaca una derrama de 370 mil millones de pesos anuales; la meta sexenal es de 1.8 millones de casas.

En la construcción de vivienda, el gobierno de México invierte cerca del 1.2% del PIB, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, se destinan más de 370 mil millones de pesos para la compra de terrenos, la elaboración de los proyectos, la obra civil y los trámites de escrituración.

En su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta había estimado que el programa de vivienda del gobierno federal equivalía al 1% del PIB nacional.

“Fíjense, yo me quedé corta. En un evento dije que el programa de vivienda representaba 1 por ciento del PIB y es más, porque sólo del Infonavit son 379 mil millones de pesos, que es más o menos 1% del PIB. Hay que sumarle Fovissste, Conavi y Sociedad Hipotecaria.

O sea, que 370 es como 1.2 por ciento del PIB por año de derrama económica del programa de vivienda para el bienestar”, puntualizó Sheinbaum.

La Presidenta recordó que la meta del sexenio es que el gobierno federal construya hasta 1.8 millones de viviendas nuevas, sumando todos los sistemas de adjudicación que tiene la administración pública.

Por cada vivienda construida se generan al menos cuatro empleos y se detonan al menos otras 20 industrias en torno a ella, detalló Sheinbaum.

“Si consideramos que cada vivienda genera alrededor de cuatro empleos y ya se contrataron 600 mil viviendas, pues entonces son 2.4 millones de empleos asociados a lo que se contrató en viviendas, y que muchas de ellas ya están en construcción”, detalló la titular del Ejecutivo.

En el reporte de las dependencias federales encargadas de construir vivienda, se informó que en dos años se han contratado 667 mil viviendas y se han reestructurado más de 4.5 millones de créditos del Infonavit.

A la fecha, sumando las viviendas que construyen el Infonavit, Conavi y Fovissste, hay 277 mil viviendas en obra y 89 mil asignadas, lo que representa un avance de 37% de la meta de 1.8 millones de viviendas para el sexenio.

El Infonavit ha reestructurado 4.8 millones de créditos, de los cuales 536 mil se han declarado como liquidados y 4.3 millones recibieron mejoras en las condiciones de pago; la cartera vencida del instituto es del 27%, y tiene 223 mil 359 viviendas iniciadas de las 500 mil que se plantearon para el año.