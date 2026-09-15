La desprotección de los hogares en internet; ciberataques crecen en toda la región

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La más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) muestra que la mayoría de los hogares en México no realiza medidas de protección ante los distintos riesgos y amenazas digitales. Este dato cobra especial relevancia, sobre todo ante los recientes informes que se han presentado sobre el incremento de las capacidades de ataques en la red.

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Datos

De acuerdo con el reporte anual 2026 de Crowdstrike, en los últimos 12 meses se registró el récord del ataque más rápido por parte del cibercrimen, el cual fue realizado en sólo 27 segundos.

Asimismo, el reporte advierte de un incremento de 89% en los ataques de inteligencia artificial; así como un aumento de 266% en las intrusiones conscientes de la nube, por parte de ciberamenzas vinculadas con agentes estatales.

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Por su parte, el Security Report Latinoamérica 2025, de la empresa ESET, señala que 27% de las organizaciones en la región ha sufrido al menos un ciberataque en el último año. Asimismo, el 20% de los actores encuestados afirman haber sufrido secuestro, destrucción o filtración de información, y declaran un alto impacto negativo por esos ataques.

Frente a ese panorama, en México el Inegi documenta que en 62% de los hogares mexicanos no controla o restringe compartir la ubicación, rutina diaria, planes, entre otras, lo cual abre enormes oportunidades para los delincuentes al acecho.

Los estados de la República donde se tiene menor cuidado de este ámbito crucial para la seguridad son: Nayarit, donde 77.8% de los hogares declara que no tiene control sobre los aspectos mencionados; Tamaulipas, con 72.6%; Baja California Sur y Guerrero con 71.4% cada uno de ellos; Oaxaca, 69.5%; Sinaloa, 68.1% y Yucatán, 68%.

Las entidades donde se reportan los valores más bajos son: Puebla, 57.6%; Querétaro, 57%; Guanajuato, 56.9%; Tabasco, 53.8%; Tlaxcala, 53.6% y San Luis Potosí, 51.8%

Un segundo ámbito de enorme relevancia es el relativo a los hogares donde se reporta que no se supervisa, limita o prohíbe el uso de redes sociales por parte de los menores. En ese indicador, el promedio nacional es de 58.3%; y las entidades donde menor supervisión y vigilancia del uso de internet y redes de niñas, niños y adolescentes son: Nayarit, con 76.3%; Sinaloa, 68.5%; Baja California Sur, 67.7%; Sonora, 67.1%; Tamaulipas, 65.6%; Guerrero y Yucatán, 65.5% en cada uno de ellos; Michoacán, 63.1%; y Durango y Campeche, 63%, respectivamente. Las entidades con los indicadores más bajos fueron: Ciudad de México, 54.8%; Querétaro, 53.8%; Tlaxcala y Quintana Roo, 52.5%, respectivamente; Puebla, 52.2%; Morelos, 48.9% y Guanajuato, 46.3%

Otro indicador de suma relevancia es el relativo a los hogares donde no se reporta evitar o impedir el uso de redes de internet públicas o abiertas. Envipe estima un promedio nacional de 78.4%; los estados con indicadores más elevados son: Nayarit, 89.6%; Oaxaca, 86.9%; Guerrero, 86.1%; Tamaulipas, 85.8% y Baja California. Los estados donde se tiene los valores más bajos son: Jalisco y Puebla, con 74.7% respectivamente; Nuevo León, 73.6%; Tabasco, 73%; Querétaro, 72.6%; Ciudad de México, 71.1% y San Luis Potosí, 69.7 por ciento.