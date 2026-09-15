Proponen obligar por ley la inclusión de jóvenes mexicanos en el deporte profesional

El senador panista Miguel Márquez propuso que, por disposición de ley, todo el deporte que se practique en México, incluido el futbol profesional, deba incluir a más jóvenes mexicanos para incentivar el alto rendimiento nacional.

Su iniciativa plantea obligar a las autoridades deportivas a que, desde la educación básica, se detecte a menores de edad con facultades deportivas y se les fomente la práctica del deporte hasta alcanzar el alto rendimiento. Asimismo, el Estado mexicano deberá imponer este requisito a todas las federaciones deportivas.

La propuesta ordena que las asociaciones registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deban cumplir permanentemente con lo previsto en el marco legal, así como proporcionar la información necesaria para la integración de los indicadores correspondientes, cuya verificación estará a cargo de la propia Conade.

Talento desde educación básica

Desde la tribuna, el senador explicó que la interrogante popular durante el Mundial de Futbol, "¿y si sí?", conlleva una esperanza que México puede hacer realidad si fomenta el talento de sus jóvenes.

Asimismo, explicó que es necesario restablecer el ascenso y descenso en la liga profesional de futbol, al considerarlos mecanismos indispensables para incentivar la calidad deportiva.

"Y aquí quiero abrir un debate que probablemente incomode a algunos: el futbol mexicano necesita volver a premiar la competencia, necesita volver a tener una estructura en la que un club pueda crecer desde abajo, desde la tercera división, la segunda división, la Primera 'A', hasta llegar al futbol profesional y permanecer ahí. ¿Por qué? Porque fue el mejor en la cancha. Y yo sí creo que necesitamos ir detrás de ese sueño", sostuvo.

Oportunidades a atletas nacionales

El legislador blanquiazul enfatizó que "México tiene fuerzas básicas, México tiene academias, México tiene talento, tiene entrenadores. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿dónde está la puerta de entrada para ellos?, porque no podemos decirle a una niña o a un niño durante 10 o 15 años: 'entrena, prepárate, esfuérzate, algún día llegarás a ser profesional', para después descubrir que, cuando finalmente está listo para ello, el sistema no tiene los suficientes espacios para él o para ella".

"No estamos en contra del talento internacional, que quede claro; los jugadores extranjeros pueden elevar la competencia y enriquecer, en el caso concreto, el futbol. Una cosa es abrirle las puertas al mundo y otra muy distinta es cerrarle las puertas al mexicano y a la mexicana", expresó.

El senador consideró que "el problema es que muchas veces formamos al jugador, pero no construimos las condiciones para que ese jugador llegue al deporte profesional. Y ahí está precisamente el corazón de esta iniciativa".

"Proponemos que la política deportiva nacional no se limite nada más a detectar talentos, sino que exista una verdadera ruta de detección, formación, seguimiento, transición y consolidación hacia el alto rendimiento y, cuando corresponda, hacia el deporte profesional", concluyó.