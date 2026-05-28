¿Consumes dulces rojos? Cofepris prohíbe el colorante Rojo 3 por peligroso

Por representar un riesgo para la salud, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo para prohibir el uso del colorante eritrosina, conocido como Rojo 3 o Rojo 14, en la elaboración de alimentos, dulces, bebidas y suplementos alimenticios en México.

La decisión de la dependencia sanitaria se basó en un análisis de riesgo realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos resultados concluyeron que la exposición de la población mexicana a este aditivo alimentario duplica la Ingesta Diaria Admisible (IDA).

“Como colorante en su elaboración, la exposición a través de los alimentos en México supera dos veces la IDA, incluso sin considerar fuentes adicionales no alimentarias, lo que incrementa la incertidumbre en la exposición total.

“En consecuencia, aun bajo escenarios de refinamiento, la exposición estimada se mantiene cercana o superior a la IDA; este hallazgo indica que el consumo de eritrosina, según los usos previstos en México, representa un riesgo no aceptable para la salud de la población”, se lee en el decreto publicado este 28 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La determinación de la autoridad sanitaria también consideró los resultados de diversos estudios internacionales que señalan que el uso de esta sustancia ocasiona tumores tiroideos en ratas macho.

“En dichos estudios en vivo se demostró que el FD&C Red No. 3 puede inducir tumores tiroideos en ratas macho, y constituye la base toxicológica de la IDA vigente”.

A partir de este jueves, los fabricantes tendrán dos años para reformular productos y agotar existencias.