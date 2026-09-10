Gobierno de México ampliará medicina preventiva con 12 mil nuevos consultorios

El gobierno de México ampliará la medicina preventiva para aquellos habitantes que no cuentan con algún sistema de seguridad social, con la construcción de 12 mil consultorios médicos habilitados para el IMSS-Bienestar a través del programa La Clínica es Nuestra.

La titular del Ejecutivo encabezó un mitin en Ciudad Victoria, como parte de su gira por el país para presentar en cada estado los programas sociales que brinda su administración a beneficiarios de cada entidad.

Ahí anunció que en Tamaulipas se construirán 430 consultorios médicos mediante una inversión conjunta con el gobierno del estado.

“(El gobierno de Tamaulipas) Junto con la Secretaría de Salud del gobierno de México, platicamos que muchas veces los centros de salud están muy llenos, muy saturados. Está uno enfermo y de aquí a que le dan la cita pasa mucho tiempo, luego llega uno y también pasa tiempo para que lo puedan atender. Y muchas veces no es tan grave lo que tiene uno, a lo mejor tiene una enfermedad intestinal, tiene un problema respiratorio y no es tan grave, entonces a cada uno yendo a los médicos de las farmacias particulares.

“Ahora decidimos hacer consultorios para la atención primaria la salud, es decir, previo al centro de salud. ¿Saben cuántos consultorios vamos a hacer en Tamaulipas? Cuatrocientos treinta consultorios de ahora de octubre a diciembre tienen que estar los consultorios”, adelantó Sheinbaum.

Destacó que las bases de la licitación para habilitar los consultorios serán publicadas en octubre próximo, deberán estar listos en diciembre y dar servicio a partir de 2027.

Por la tarde, desde Boca del Río, Veracruz, anunció la construcción de mil 300 consultorios, bajo el mismo esquema.

Los consultorios pertenecerán al IMSS-Bienestar, serán habilitados con recursos del programa La Clínica es Nuestra y contarán con 60 claves de medicamentos del cuadro básico.

Además, se convocará a médicos retirados para que se reincorporen al servicio activo.