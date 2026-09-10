Se abre socavón en bulevar de Pachuca, Hidalgo

Un socavón se abrió sobre la lateral del bulevar Colosio de Pachuca, Hidalgo, en dirección hacia Actopan, debido a una falla en la infraestructura de drenaje sanitario, lo que obligó a la intervención de personal especializado para evitar que la afectación se extienda.

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que, tras realizar excavaciones y revisar las condiciones del subsuelo, se detectó que el problema estaría relacionado con el deterioro de una tubería que lleva alrededor de cinco décadas en funcionamiento.

De acuerdo con el diagnóstico realizado en la zona, factores como la antigüedad, el desgaste y las condiciones del material contribuyeron a la falla que provocó el colapso de la superficie.

Como parte de los trabajos de rehabilitación, cuadrillas de Caasim llevan a cabo el retiro y sustitución de dos segmentos de tubería de drenaje sanitario, cada uno con un diámetro de 74 centímetros.

Mientras permanecen las labores, se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución por este tramo del bulevar Colosio y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternas para evitar congestionamientos y riesgos en el área de intervención.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán hasta completar la reparación de la infraestructura afectada.